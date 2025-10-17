Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Recunoaştere pentru bibliotecari

Recunoaştere pentru bibliotecari

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 17 Octombrie 2025

Asociaţia Naţională a Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) a acordat mai multe premii în cadrul Conferinței ANBPR BiblioPUBLICA 2025, în semn de recunoaştere a activităţii bibliotecarilor şi implicării acestora în proiecte educative şi culturale.

Premiul „Bibliotecarul anului” în România a fost decernat Mihaelei Dobrescu, angajată la Biblioteca Judeţeană ASTRA din Sibiu, instituţie care a primit şi o distincţie pentru „Cel mai bun program de bibliotecă judeţeană”. „Cu o activitate constantă şi dedicată în sprijinul lecturii publice, Mihaela Dobrescu face parte din echipa de bibliotecari astrişti care organizează activităţi de lectură, ateliere educaţionale şi întâlniri culturale în şcoli şi comunităţi din judeţul Sibiu. Ea coordonează, totodată, proiecte şi programe dedicate adolescenţilor, menite să extindă orizontul de cunoaştere, învăţare şi dezvoltare personală a tinerilor, prin intermediul lecturii, dialogului şi voluntariatului. (...) În paralel, Mihaela Dobrescu s-a remarcat prin implicarea sa în proiecte de promovare a patrimoniului local şi naţional, precum şi prin publicarea volumului «Călimăneşti - între istorie, mit şi legendă», o lucrare dedicată redescoperirii valorilor culturale şi istorice din zona natală”, se arată într-un comunicat citat de Agerpres.

Premiul pentru „Cel mai bun program de bibliotecă judeţeană” a fost câştigat de ASTRA Adolescent, „un program estival inovator dedicat tinerilor”, care le oferă adolescenţilor „un cadru deschis de învăţare, socializare şi exprimare liberă, prin întâlniri cu specialişti din diverse domenii, dezbateri pe teme actuale, ateliere creative şi activităţi culturale derulate atât în spaţiile bibliotecii, cât şi în alte locuri din oraşul şi judeţul Sibiu”. (O.N.)

vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Târg de voluntariat  Educaţie
    Târg de voluntariat 

    Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi organizează, în data de 22 octombrie, un târg de voluntariat dedicat tinerilor care doresc să se implice în activităţi comunitare. Evenimentul reuneşte cele mai

    17 Oct, 2025
  • Cursuri gratuite de anatomie Educaţie
    Cursuri gratuite de anatomie

    Profesorii din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi vor ţine cursuri gratuite de anatomie dedicate tinerilor care doresc să se pregătească pentru admiterea la

    17 Oct, 2025
  • Ghiduri şcolare pentru prevenirea adicţiilor Educaţie
    Ghiduri şcolare pentru prevenirea adicţiilor

    Profesorii au acces, după modelul altor state europene, la un ghid realizat de specialiști din cadrul Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA),

    17 Oct, 2025
TOP 6 Educaţie