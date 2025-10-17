Recunoaştere pentru bibliotecari

Data: 17 Octombrie 2025

Asociaţia Naţională a Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) a acordat mai multe premii în cadrul Conferinței ANBPR BiblioPUBLICA 2025, în semn de recunoaştere a activităţii bibliotecarilor şi implicării acestora în proiecte educative şi culturale.

Premiul „Bibliotecarul anului” în România a fost decernat Mihaelei Dobrescu, angajată la Biblioteca Judeţeană ASTRA din Sibiu, instituţie care a primit şi o distincţie pentru „Cel mai bun program de bibliotecă judeţeană”. „Cu o activitate constantă şi dedicată în sprijinul lecturii publice, Mihaela Dobrescu face parte din echipa de bibliotecari astrişti care organizează activităţi de lectură, ateliere educaţionale şi întâlniri culturale în şcoli şi comunităţi din judeţul Sibiu. Ea coordonează, totodată, proiecte şi programe dedicate adolescenţilor, menite să extindă orizontul de cunoaştere, învăţare şi dezvoltare personală a tinerilor, prin intermediul lecturii, dialogului şi voluntariatului. (...) În paralel, Mihaela Dobrescu s-a remarcat prin implicarea sa în proiecte de promovare a patrimoniului local şi naţional, precum şi prin publicarea volumului «Călimăneşti - între istorie, mit şi legendă», o lucrare dedicată redescoperirii valorilor culturale şi istorice din zona natală”, se arată într-un comunicat citat de Agerpres.

Premiul pentru „Cel mai bun program de bibliotecă judeţeană” a fost câştigat de ASTRA Adolescent, „un program estival inovator dedicat tinerilor”, care le oferă adolescenţilor „un cadru deschis de învăţare, socializare şi exprimare liberă, prin întâlniri cu specialişti din diverse domenii, dezbateri pe teme actuale, ateliere creative şi activităţi culturale derulate atât în spaţiile bibliotecii, cât şi în alte locuri din oraşul şi judeţul Sibiu”. (O.N.)