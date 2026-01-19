Roboţi folosiţi în terapia copiilor cu autism

Data: 23 Ianuarie 2026

Un studiu realizat de cercetători ai Universității „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, în colaborare cu parteneri interna­țio­nali, evidenţiază mai multe beneficii în cazul utilizării roboţilor în psihoterapia copiilor cu tulburări din spectrul autism (ASD). Roboții nu înlocuiesc psihoterapeuţii umani, spune prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB și unul dintre autorii studiului, însă pot deveni instrumente utile ce i-ar putea ajuta pe copiii cu ASD să devină mai autonomi şi mai deschişi la interacţiunile umane.

Reuşita cercetătorilor a fost publicată în revista ştiinţifică „Science Robotics” şi consemnată în mai multe reviste de specialitate.

Studiul de eficacitate a inclus 69 de copii cu o vârstă medie de 4,4 ani, în timp ce al doilea studiu, care a examinat eficacitatea în mediul real, a inclus 63 de copii cu o vârstă medie de 5,9 ani. În cele 12 sesiuni de terapie asistată de roboți, efectuate în cadrul unei clinici la fiecare două săptămâni, au obținut rezultate echivalente tratamentului convențional în studiul privind eficacitatea, cu o creștere semnificativă a implicării pa­cien­ților, după cum detaliază neurologyadvisor.com. De asemenea, în cel de-al doilea studiu, care a înlocuit configurația clinică cu una mai simplă pentru utilizare în școli sau acasă, s-au observat rezultate echivalente tratamentului standard pe parcursul a cinci sesiuni.

Autorii cercetării au mai arătat că, pornind de la aceste rezultate, pe care le-au denumit „optimiste”, studiile viitoare se vor axa pe „accentuarea componentei aplicative”. (O.N.)