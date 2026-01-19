Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Roboţi folosiţi în terapia copiilor cu autism

Roboţi folosiţi în terapia copiilor cu autism

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 23 Ianuarie 2026

Un studiu realizat de cercetători ai Universității „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, în colaborare cu parteneri interna­țio­nali, evidenţiază mai multe beneficii în cazul utilizării roboţilor în psihoterapia copiilor cu tulburări din spectrul autism (ASD). Roboții nu înlocuiesc psihoterapeuţii umani, spune prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB și unul dintre autorii studiului, însă pot deveni instrumente utile ce i-ar putea ajuta pe copiii cu ASD să devină mai autonomi şi mai deschişi la interacţiunile umane. 

Reuşita cercetătorilor a fost publicată în revista ştiinţifică „Science Robotics” şi consemnată în mai multe reviste de specialitate. 

Studiul de eficacitate a inclus 69 de copii cu o vârstă medie de 4,4 ani, în timp ce al doilea studiu, care a examinat eficacitatea în mediul real, a inclus 63 de copii cu o vârstă medie de 5,9 ani. În cele 12 sesiuni de terapie asistată de roboți, efectuate în cadrul unei clinici la fiecare două săptămâni, au obținut rezultate echivalente tratamentului convențional în studiul privind eficacitatea, cu o creștere semnificativă a implicării pa­cien­ților, după cum detaliază neurologyadvisor.com. De asemenea, în cel de-al doilea studiu, care a înlocuit configurația clinică cu una mai simplă pentru utilizare în școli sau acasă, s-au observat rezultate echivalente tratamentului standard pe parcursul a cinci sesiuni.

Autorii cercetării au mai arătat că, pornind de la aceste rezultate, pe care le-au denumit „optimiste”, studiile viitoare se vor axa pe „accentuarea componentei aplicative”. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Universitatea Babes-Bolyai  -   autism
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Luna culturii naţionale Educaţie
    Luna culturii naţionale

    Pe parcursul lunii ianuarie, în unitățile de învățământ din municipiul Bucureşti sunt prezentate elevilor „personalităţi româneşti care au marcat universul spiritual și civilizația universală, creații

    23 Ian, 2026
  • Un opţional cu şi despre animale Educaţie
    Un opţional cu şi despre animale

    Ministerul Educaţiei şi Cercetării a supus dezbaterii publice un proiect de ordin privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina „Ora cu şi despre animale”, care va putea fi introdusă, la nivel

    23 Ian, 2026
TOP 6 Educaţie