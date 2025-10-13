Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sfânta Cuvioasă Parascheva în inimile copiilor

Un articol de: Pr. Cătălin Isvoranu - 13 Octombrie 2025

Fiind profesor de religie la Școala Gimnazială „George Ivașcu” din localitatea Cerțești, județul Ga­lați, le-am propus elevilor mei de la clasele V-VIII să participe la un concurs de creație literară dedicat Sfintei Parascheva, prin care să-și arate dragostea și recu­noș­tința față de aceasta, redactând compuneri, eseuri sau scrisori. Elevii, ca de fiecare dată, au răspuns afirmativ chemării și au scris din suflet.

Lucrările copiilor mi-au adus o adevărată bucurie: elevii și-au deschis cu adevărat inima către Sfânta Parascheva și, fără să-și dea seama, unii dintre ei și-au transformat lucrările în adevărate rugăciuni; unii au adus cuvinte de laudă, unii au chemat-o pe sfânta în ajutorul lor, iar alții i-au mulțumit așa cum se cuvine pentru toate binefacerile revărsate cu belșug asupra lor. Nu intenționez să descriu prea mult experiența pe care eu am trăit-o cu prilejul acestei activități, ci vreau să aduc înaintea cititorilor frumoasele cuvinte ale unor elevi din clasele gimnaziale, ca dovadă a recunoștinței și a dragostei lor față de cea considerată „Floarea Moldovei”:

„Sfântă Parascheva, tu, care ai devenit simbolul credinței, al speranței și al milosteniei pentru mii de oameni, ne închinăm ție cu smerenie și cu inima deschisă căutând nu doar la miracole și împliniri materiale, ci o înțelegere mai profundă a vieții și a spiritualității. Trăim într-o lume agitată, sfâșiată de conflicte, înghițită de ritmurile rapide ale modernității, iar în această goană ne pierdem adesea legătura cu ceea ce este esențial. Ce am putea să-ți cerem noi, oamenii moderni, care ne-am pierdut rădăcinile, fără a ne ancora în profunzimea tradițiilor și în liniștea credinței autentice? Într-o lume care oferă prea multe opțiuni și prea puțină siguranță, ne dorim să știm care este calea corectă. Într-o lume din ce în ce mai concentrată pe sine, te rugăm să ne înveți smerenia și compasiunea, să ne învățăm să-i vedem pe cei din jurul nostru ca pe frații noștri și nu ca pe simple obstacole în calea succe­sului personal. Ce putem să-ți spunem, Sfântă Parascheva, acum? Îți spunem că suntem rătăciți. Fiecare dintre noi poartă o povară invizibilă: fie anxietate, frică, durere sau singurătate. Îți spunem că ne este greu să găsim liniștea interioară. Lumea ne împinge constant către ambiție, competiție, iar succesul este măsurat în termeni materiali. Cum să ne trăim viețile fără să fim copleșiți de dorințe și de nevoi inutile? De asemenea, te rugăm să ne înveți despre iertare. În lumea noastră, greșelile sunt condamnate rapid, iar oamenii sunt puși la colț fără a li se oferi o șansă. Îți cerem să ne înveți cum să-i iertăm nu doar pe cei ce ne-au greșit, dar și pe noi înșine. Suntem aspri cu propriile greșeli și adesea ne pedepsim mai mult decât ar trebui. În lumea modernă, suntem învățați să ne concentrăm pe ceea ce nu avem, pe ceea ce ne lipsește. Ne uităm la ceilalți și simțim invidie, fără să vedem că viața fiecăruia dintre noi este deja plină de binecuvântări. Te rugăm să ne arăți cum să fim recunoscători pentru ceea ce avem, fie că este vorba de sănătate, de familie sau de un simplu apus de soare” (Daria Georgiana Croitoru, clasa a VIII-a).

„Aș ruga-o să ne îndrume pe calea credinței”

„În fiecare an, la 14 octombrie, mă gândesc la Sfânta Parascheva, ocrotitoarea celor nevoiași și a celor care caută ajutor în momentele de cumpănă. Dacă aș avea ocazia să îi cer ceva, aș ruga-o să ne îndrume pe calea credinței și a iubirii. Într-o lume în care provocările sunt tot mai mari, într-o lume agitată, în care stresul și tristețea sunt la ordinea zilei, este esențial să avem un sprijin divin. Rugăciunile către Sfânta Parascheva ne pot oferi confort și speranță, ajutându-ne să ne concentrăm asupra valorilor spirituale și să ne amintim de importanța comunită­ții. De asemenea, aș dori să îi cer sănătate pentru mine și pentru cei dragi, căci fără sănătate toate celelalte nu au valoare. Este un dar prețios care merită să fie apreciat și protejat. Aș mai ruga-o pe Sfânta Cuvioasă să ne ajute să fim mai buni unii cu alții. O rog cu lacrimi să ne deschidă inimile pentru a le alina suferințele celorlalți. Este necesar să cultivăm relații bazate pe empatie și solidaritate. Îi mai cer Sfintei să ne învețe să iertăm, pentru că iertarea este o virtute prin care ne eliberăm de poveri și ne permite să ne vindecăm sufletele. În multe situații, ne lăsăm prinși în conflicte și neîn­țelegeri, uitând că fiecare dintre noi are slăbiciuni și greșeli. Sfântă Parascheva, te rog să ne ocrotești pe toți! Fie ca rugăciunile noastre să ajungă la tine și să ne aducă liniștea sufletească de care avem atât de mare nevoie. În momentele de neliniște, să știm că avem un sprijin care ne calăuzește pașii. Acum, Sfântă Parascheva, ne adunăm în rugăciune și îți cerem ajutorul. Te rog să fii mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu pentru noi toți!” (Marina Alessia Lefter, clasa a VIII-a).

„Același sentiment de mult uitat își recapătă puterile, invadân­du-mi liniștea și nostalgia interioară. Nu îl pot descrie, însă știu în adâncul sufletului că este disperarea. De ce oamenii din jurul nostru se fac nevăzuți atunci când avem cel mai mult nevoie de prezența lor? De ce ne ascundem propriul sine, lăsând la exterior ceea ce nu suntem de fapt, riscând să uităm cine suntem cu adevărat? De ce visăm mereu necunoscutul și imposibilul, uitând să ne gândim la bucuriile nenumărate pe care natura le dăruiește sufletelor deschise și le refuză sufletelor închise? Mereu ne temem să arătăm lumii cine suntem cu adevărat și refuzăm orbește fericirile seninătății universale. Nu știm ce să alegem dintre vis și realitate, ne rezumăm doar la gândul de a ne afla undeva, fără să știm ce, cum și când am ajuns acolo. Ne pierdem undeva la granițele acestei lumi, neștiind calea de întoarcere. Însă, când sunt doar nori negri pe cer, întotdeauna va exista un colțișor în slujba fericirii... Sunt Sfinții! Sfânta Parascheva a fost cea care întotdeauna m-a ajutat să îmi revin în timp ce firele cugetării s-au destrămat în mintea mea. Sfântă Parascheva, te chem și acum pentru a ne arăta calea spre Bine, a ne ajuta să facem alegerile potrivite în viață. Toată viața ta se cuprinde în aceste două mari cuvinte: a veghea și a supraveghea. De aceea suntem datori să-ți aducem slavă. Nu ne lăsa să pierim în vârtejul disperărilor și al nevoilor, ci ajută-ne să găsim calea de întoarcere spre universul sublim pe care l-am ignorat, aspirând la un altul. Sfântă Parascheva, arată-te prin minunile tale vii, uită de greșelile făcute cu desăvârșire și luminează-ne calea cu al tău har ceresc, înăl­țându-te iar și iar spre bucuria noastră” (Iulia Bicioc, clasa a IX-a).

