Sprijin pentru liceul românesc din Cernăuţi

Data: 16 Ianuarie 2026

Cantina singurului liceu cu predare în limba română din oraşul Cernăuţi, Liceul „Alexandru cel Bun”, unde învaţă 424 de elevi, a fost modernizată cu o finanţare în valoare de 550.000 de lei, asigurată de autorităţile române. Recepţia lucrărilor s-a făcut săptămâna aceasta, în prezenţa consulului general al României la Cernăuţi, Irina Stănculescu, şi a viceguvernatorului regiunii Cernăuţi, Roman Greba.

„Este un lucru ce a creat condiţii foarte bune pentru elevii noştri, care vor avea posibilitatea să ia masa în condiţii moderne. Vrem să mai amenajăm şi sala de sport, cu tot cu vestiare, dar şi biblioteca, şi sperăm să obţinem sprijin şi pentru acestea”, a declarat, pentru Agerpres, directorul liceului, Ion Ignat. (O.N.)