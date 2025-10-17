Data: 17 Octombrie 2025

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi organizează, în data de 22 octombrie, un târg de voluntariat dedicat tinerilor care doresc să se implice în activităţi comunitare. Evenimentul reuneşte cele mai active organizaţii neguvernamentale şi asociaţii studenţeşti din Galaţi, care vor oferi elevilor şi studenţilor „oportunitatea de a descoperi proiecte de voluntariat, de a interacţiona direct cu reprezentanţii ONG-urilor şi de a afla cum se pot implica în iniţiative civice, sociale sau educaţionale”. Târgul de voluntariat face parte din programul de acţiuni dedicate implicării civice şi formării extracurriculare a tinerilor, derulat de universitatea gălăţeană, în parteneriat cu organizaţiile locale de tineret. Participarea este liberă. (O.N.)