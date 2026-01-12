Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Taxe de şcolarizare mai mari la UBB

Data: 16 Ianuarie 2026

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) a anunţat noile taxe de admitere, școlarizare și finalizare a studiilor, aplicate stu­denților care vor fi admiși în anul I de studii, ȋn această toamnă. „Studenții actuali ai UBB nu vor fi afectați în nici un fel de majorarea taxelor de admitere și școla­rizare”, a transmis, într-un comunicat, conducerea UBB. Taxele de admitere, școlarizare și finalizare a studiilor sunt stabilite în funcție de prevederile legale care guvernează funcționarea și activitatea institu­țiilor de învăță­mânt superior. Modificările vor fi anunţate din timp, astfel încât viitorii studenţi să fie informaţi. „UBB va continua să își sprijine studenții prin acordarea burselor de merit, de studiu și sociale, precum și prin bursele speciale de cercetare științifică și subvențiile alocate din fondurile proprii”, se mai arată în comunicat. (O.N.)

