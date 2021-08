Vara e un sfetnic bun

La începutul anului școlar, mă întrebam dacă va fi un an atipic sau nu. După experiența ambelor semestre, îmi dau seama că, în continuare, nu suntem nici pe departe pregătiți pentru o abordare fără unele dificultăți. Au existat foarte multe avantaje în ceea ce priveşte desfășurarea orelor online, fără a neglija, bineînțeles, dezavantajele evidente. Iar orice exagerare are anumite consecințe, dacă nu știi să gestionezi corect situația.

La început, elevii au fost foarte încântați de petrecerea timpului în fața computerelor, mai ales că atenția profesorului nu putea fi aceeași ca în sala de clasă, în format fizic. Cu timpul, și-au dat seama că perioada foarte lungă petrecută în fața acestor dispozitive nu este deloc benefică, deși intervalul din online a reprezentat un moment de deschidere pentru elevi. Astfel, întâlnirea față în față a fost cu adevărat așteptată, chiar și cu mască. Reluarea cursurilor în format fizic a presupus mult efort și chiar o perioadă de reacomodare. De menționat că problemele primordiale au fost reprezentate de baza materială a fiecărei unități de învă­țământ. Aici au intervenit cele mai multe disfuncționalități, cumulate cu lipsa unor platforme unitare stabilite la nivel național sau măcar județean. Sunt profesori care predau în mai multe unități de învățământ și care trebuie să folosească platforme diferite în fiecare școală. Iar aici apar mai multe dificultăţi: dispozitive neperformante care nu permit ­gestionarea tuturor conturilor, accesul nesecurizat și posibilitatea intrării în conferință a altor persoane în afara elevilor, probleme referitoare la accesul invitaților în cadrul lecțiilor, ca de exemplu studenți în practică, efectuarea inspecțiilor școlare etc.

O perioadă de pregătire

Luând în calcul remedierea acestor situații, mi-am dat seama că mare parte dintre ele nu vor putea fi depășite decât printr-o continuă implicare a cadrelor didactice. Dacă vom aștepta o rezolvare a acestora din partea administrațiilor locale, lucrurile sigur vor trena. Am ascultat și vizionat unele emisiuni care prezentau probleme ale învățământului online din mai multe țări, membre sau nu ale Uniunii Europene. În toate aceste state nu a fost ușor ca profesorii să treacă exclusiv la un învățământ digitalizat. Aici intervin, pe lângă aspectele prezentate mai sus, și cele referitoare la cunoștințele care trebuie mereu actualizate în raport cu ultimele noutăți în materie de tehnologie.

Ajung astfel la mesajul transmis prin titlu. Am vrut de fapt să subliniez că perioada concediului nu mai este nici pe departe una de odihnă, ci una de pregătire pentru un alt început, care nu prea știm cum va fi... Ne amintim aici un proverb foarte cunoscut: „Mai bine să previi decât să vindeci”. Vacanța va trebui să fie o perioadă în care profesorii să se pregătească temeinic din punctul de vedere al lecțiilor online. Dacă situația de la nivel național sau local va permite învățământul față în față, atunci pregătirea acestor lecții, respectiv timpul alocat conceperii lor, nu va fi unul irosit. Procesul digitalizării este ireversibil, iar prezentarea temelor realizate în fața elevilor, în format fizic, va fi cu atât mai interesantă. Materia noastră dragă, religia, se pretează foarte bine unor asemenea abordări, exercițiile interactive și scurtele filmulețe tematice fiind primite de copii cu mare bucurie.

Nu am cum să trec peste un alt aspect deosebit, observat pe parcursul anului școlar 2020-2021, pe care l-aș numi chiar o frumoasă surpriză. Mulți dintre colegii noștri și-au dedicat mare parte din timpul liber pentru dezvoltarea unor platforme cu aplicații interesante și atrăgătoare. Aproape toți profesorii care au susținut lecții în format de conferință au beneficiat gratuit de facilitățile puse la dispoziție de aceste platforme. Și cred că este important să le menționez, mai ales că și eu am folosit foarte multe aplicații din cadrul acestora: Red-Religie.ro și e-Religie.ro. Pot spune că Resursele educaționale deschise au reprezentat în această perioadă o gură de oxigen pentru susținerea orelor online. Iar după începerea cursurilor în format fizic, continuitatea acestor aplicații a fost binevenită la fiecare oră. Elevii erau deja obișnuiți cu jocurile propuse, cele mai multe reprezentând metode de consolidare a cunoștințelor. Formarea competențelor digitale, prezente în toate programele școlare, este mai ușor de atins datorită eficienței acestor platforme tematice.

În acest sens, am semnalat de câte ori am avut ocazia importanța folosirii manualelor digitale, chiar înainte de „era online”. Acum acestea reprezintă un real avantaj, disciplina religie putând fi și ea încadrată în rândul tuturor materiilor care au o astfel de deschidere și abordare. Prea mult timp a fost catalogată pe nedrept ca fiind retrogradă. Este o posibilitate de a arăta cât de bine pregătiți pot fi profesorii de religie. Avem foarte mulți colegi cu specializări în domeniul informatic, iar alții, chiar dacă nu au avut anumite cunoștințe în acest sens, au dezvoltat o dorință de cunoaștere, fiind convinși că fără acestea le va fi foarte greu să păstreze atmosfera unor lecții interesante și captivante.

Odihnă activă

Tot în timpul vacanței ar fi foarte bine dacă am mai găsi un colțișor de timp și pentru conceperea și dezvoltarea unor planuri reprezentând activități extracurriculare care să se desfășoare pe parcursul anului școlar 2021-2022. Indiferent dacă elevii vor participa online sau fizic la ­cursuri, ei sunt foarte încântați când iau parte la astfel de activități. Dacă vizitele la muzee sau alte obiective de interes, precum și realizarea unor excursii este puțin probabil că s-ar putea desfășura în siguranță, măcar să le facilităm participarea la tururi virtuale, expoziții sau alte evenimente. Există mai multe modalități de realizare a unor astfel de activități, unele putând fi organizate și în format fizic, dar fără o participare numeroasă, eventual cu posibilitatea unei vizite ulterioare.

Rezumând cumva ideile expuse, aș spune că nu trebuie să renunțăm pe parcursul acestei vacanțe la pregătirea profesională care ne va folosi pentru anul școlar următor. Nu are importanță că facem parte dintre profesorii cu gradele didactice susținute, ori suntem la început de carieră. Pentru cei a căror vechime la catedră este considerabilă, acest moment reprezintă un impuls, așa cum în orice domeniu perfecționarea nu se termină aproape niciodată. Colegii care se găsesc la început de drum în cariera didactică sunt de obicei foarte receptivi la nou, astfel încât majoritatea celor pe care i-am cunoscut au reprezentat un model în privința digitalizării și am învățat multe lucruri de la ei. Este un pas pe care toți trebuie să-l parcurgem, iar de data aceasta cred că cei mai tineri îi pot îndruma pe cei a căror experiență este mai amplă. Unele activități metodice desfășurate la nivel local sau județean au reprezentat un exemplu în această privință. Colaborarea între colegi este cu atât mai eficientă atunci când are în vedere schimbul de experiență și prezentarea unor exemple de bune practici.

Să folosim, așadar, timpul rămas până în septembrie în folosul nostru și al copiilor. Căci odihna aceasta activă din timpul vacanței va reprezenta un sprijin real în anul școlar ce va urma, atunci când situația o va cere. Este foarte bine să ne facem un plan privind desfășurarea lecțiilor sau a altor activități, pe care să-l pliem pe situația de fapt apărută. Fiind totuși concediu, să folosim odihna și ca perioadă de reflecție, așa cum, după o zi de lucru intens, noaptea reprezintă un sfetnic bun. Să facem din perioada aceasta un aliat în procesul educațional ce va urma, astfel încât vara să devină cu adevărat sfetnicul nostru cel bun.

Aurora Ciachir este profesoară la Școa­la Gimnazială „Leonardo da Vinci” din Bu­cu­rești.