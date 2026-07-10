Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Vouchere pentru practicarea unui sport

Vouchere pentru practicarea unui sport

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 10 Iulie 2026

Copiii braşoveni vor primi un voucher de 150 de lei lunar pentru a‑şi putea plăti abonamentul sau cotizaţia la clubul de care aparţin, după cum informează Primăria Braşov, citată de Agerpres. Beneficiarii trebuie să aibă domiciliul în Braşov, să frecventeze şcoala şi să fie implicaţi în activităţi sportive organizate.

„Considerăm că sportul reprezintă o investiţie în sănătatea şi dezvoltarea copiilor. De asemenea, este foarte important ca fondurile publice să ajungă la cluburi sportive serioase, care au personal calificat, antrenori şi profesori acreditaţi, o activitate reală şi care fac parte din structurile sportive recunoscute”, a transmis primarul George Scripcaru. Edilul a adăugat că „mecanismul de funcţionare va fi unul simplu şi transparent”. (O.N.)

 

 

vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Rată de promovare de 74,8% la Bacalaureat Educaţie
    Rată de promovare de 74,8% la Bacalaureat

    Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a publicat rezultatele înregistrate la probele scrise din cadrul sesiunii iunie-iulie a examenului naţional de Bacalaureat 2026, rata de promovare înainte de contestaţii pe

    10 Iul, 2026
  • Grădiniţe estivale Educaţie
    Grădiniţe estivale

    Organizaţia Salvaţi Copiii România desfăşoară, în Bucureşti şi alte 14 judeţe, activităţi estivale pentru aproximativ 1.500 de copii afectaţi de sărăcie, copii cu părinţi plecaţi la muncă în

    10 Iul, 2026
  • O festivitate mai mult decât emoționantă Educaţie
    O festivitate mai mult decât emoționantă

    În superba Aula Magna a Universității Politehnica București a avut loc, luni, 6 iulie, ceremonia de absolvire a generației 2026 a Facultății de Automatică şi Calculatoare. Cele 1.200 de locuri s-au dovedit a fi

    08 Iul, 2026
TOP 6 Educaţie