Vouchere pentru practicarea unui sport

Data: 10 Iulie 2026

Copiii braşoveni vor primi un voucher de 150 de lei lunar pentru a‑şi putea plăti abonamentul sau cotizaţia la clubul de care aparţin, după cum informează Primăria Braşov, citată de Agerpres. Beneficiarii trebuie să aibă domiciliul în Braşov, să frecventeze şcoala şi să fie implicaţi în activităţi sportive organizate.

„Considerăm că sportul reprezintă o investiţie în sănătatea şi dezvoltarea copiilor. De asemenea, este foarte important ca fondurile publice să ajungă la cluburi sportive serioase, care au personal calificat, antrenori şi profesori acreditaţi, o activitate reală şi care fac parte din structurile sportive recunoscute”, a transmis primarul George Scripcaru. Edilul a adăugat că „mecanismul de funcţionare va fi unul simplu şi transparent”. (O.N.)