Data: 07 Noiembrie 2025

Începând cu anul 2020, în prima joi din luna noiembrie este marcată, la iniţiativa UNESCO, Ziua internaţională împotriva violenţei şi a bullyingului în şcoli, inclusiv a cyberbullyingului. Fenomenul reprezintă o realitate pe care autorităţile şi organizaţiile neguvernamentale au identificat-o şi doresc să o îmbunătăţească prin programele derulate, mai ales că numărul de copii şi adolescenţi care se confruntă cu acest fenomen „este semnificativ” şi „le afectează negativ sănătatea, bunăstarea și educația”, după cum apreciază UNICEF.

Un studiu recent al Organizaţiei Salvaţi Copiii arată că, în România, 90% dintre profesorii şi consilierii şcolari consideră că elevii cu care lucrează sunt victime ale bullyingului, iar o analiză a World Vision evidenţiază că „peste 93% dintre copiii din mediul rural au suferit, pe parcursul anului școlar anterior, cel puțin o situație de bullying în mediul școlar”.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării derulează mai multe programe şi iniţiative de prevenire a violenţei în instituţiile şcolare, iar unul dintre acestea oferă elevilor, părinţilor şi profesorilor posibilitatea de a semnala aspectele problematice din şcoli, precum agresivitatea, bullyingul și consumul de droguri, alături de alte comportamente care încalcă regulamentele unităților de învățământ.

Concret, potrivit ordinului de ministru în vigoare, şcolile ar trebui să pună la dispoziţia elevilor şi personalului didactic şi nedidactic o cutie, amplasată într-un loc accesibil şi vizibil din incinta unităţii de învăţământ, destinată colectării sesizărilor anonime. De asemenea, faptele de violenţă, consumul de droguri sau alte încălcări ale regulamentelor şcolare pot fi reclamate şi printr-un formular electronic care trebuie să fie disponibil pe site-ul oficial al unităţii de învăţământ, dar şi la o adresă de email dedicată.

Totodată, în perioada 15 octombrie - 15 decembrie 2025, în şcolile din România se desfăşoară activităţi în cadrul Programului de prevenire a violenţei şi infracţiunilor în mediul şcolar „Împreună prindem curaj”, pentru care ministerul a alocat 1.900.000 de lei. (O.N.)