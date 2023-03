„Omagiu lui Brâncuşi” la Palatele Brâncoveneşti de la Mogoşoaia

În data de 18 martie 2023, la Palatele Brâncovenești de la Mo­goșoaia, va fi omagiat sculptorul Constantin Brâncuși. Evenimentul va începe cu un parastas la Biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” din incinta Complexului Muzeal Mogo­șoaia, va continua, în Sala Scoar­țelor din Palatul Brâncovenesc, cu vernisajul expoziției „Omagiu lui Brâncuși” a artistei plastice Maria Constantinescu și cu un recital de pian susținut de copilul David Hodoș. „I se dedică multe manifestări lui Brâncuşi, mai ales la 19 februarie, când s-a născut, dar mai puține la data plecării sale în veșnicie, 16 martie. De aceea doresc să îl omagiem anul acesta în apropiere de această dată. Piesa centrală a expoziției mele va fi o instalație ce constă în imprimarea pe un ștergar de borangic a imaginii Păsării Văzduh a lui Brâncuși, stilizată asemenea unui fus. În opera mea, am preluat această idee a stilizării și, cum sculptorul a ajuns de la fus la Măiastră, eu am plecat de la aureolă și am ajuns la sfera de lumină”, a spus Maria Constantinescu. În cadrul acestei expoziții va mai putea fi admirată o reprezentare a Bunei Vestiri, în care Maica Domnului este pictată torcând într-o compoziție în care sunt prezente fusul și sfera de lumină. Expoziția va fi deschisă în perioa­da 16-25 martie 2023.