La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, în parohiile din protoieriile Târgoviște Sud și Pucioasa, județul Dâmbovița, au fost
Acțiune de donare de sânge în Protopopiatul Slobozia
Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, miercuri, 11 februarie, cu ocazia Zilei Mondiale a Bolnavului, Protopopiatul Slobozia a organizat o nouă acțiune de donare de sânge în cadrul Campaniei naționale „Donează sânge! Salvează o viață!”, inițiată de Patriarhia Română. Cu implicarea Ralucăi Mihaela Cruceat, director al Centrului de Transfuzie Sanguină Ialomița, la sediul Primăriei Perieți, preoți și credincioși din parohiile ialomițene Andrășești, Perieți, Gheorghe Doja, Stejaru, Misleanu, Păltiniș și Fundata, împreună cu părintele protopop Laurențiu Cioranu, au donat sânge. „Acțiunea desfășurată promovează viața, responsabilitatea pentru semenii aflați în suferință fiind o dovadă de solidaritate și bunăvoință prin gestul voluntar de a salva vieți”, ne‑a transmis Anastasia Pătrașcu, asistent social la Protopopiatul Slobozia.