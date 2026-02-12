Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Filantropie Acțiune de donare de sânge în Protopopiatul Slobozia

Acțiune de donare de sânge în Protopopiatul Slobozia

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Data: 12 Feb 2026

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, miercuri, 11 februarie, cu ocazia Zilei Mondiale a Bolnavului, Protopopiatul Slobozia a organizat o nouă acțiune de donare de sânge în cadrul Campaniei naționale „Donează sânge! Salvează o viață!”, inițiată de Patriarhia Română. Cu implicarea Ralucăi Mihaela Cruceat, director al Centrului de Transfuzie Sanguină Ialomița, la sediul Primăriei Perieți, preoți și credincioși din parohiile ialomițene Andrășești, Perieți, Gheorghe Doja, Stejaru, Misleanu, Păltiniș și Fundata, împreună cu părintele protopop Laurențiu Cioranu, au donat sânge. „Acțiunea desfășurată promovează viața, responsabilitatea pentru semenii aflați în suferință fiind o dovadă de solidaritate și bunăvoință prin gestul voluntar de a salva vieți”, ne‑a transmis Anastasia Pătrașcu, asistent social la Protopopiatul Slobozia.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie  -   donare de sange  -   Ziua Mondială a Bolnavului  -   Campania Donează sânge, salvează o viaţă!
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
TOP 6 Filantropie