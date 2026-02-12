Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Filantropie Arhiepiscopia Târgoviștei a ajutat două cazuri medicale grave

Arhiepiscopia Târgoviștei a ajutat două cazuri medicale grave

Data: 12 Feb 2026

La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, în parohiile din protoieriile Târgoviște Sud și Pucioasa, județul Dâmbovița, au fost organizate, recent, colecte speciale destinate sprijinirii unor persoane aflate în situații medicale deosebit de dificile.

În urma acestor demersuri filantropice, preoții și credincioșii au strâns: 45.000 de lei pentru un copil care se confruntă cu o afecțiune severă și necesită tratament medical complex, precum și 27.000 de lei pentru o credincioasă din municipiul Târgoviște diagnosticată cu o boală gravă și aflată, de asemenea, în nevoie de tratament medical de specialitate.

Fondurile colectate vor fi utilizate pentru acoperirea costurilor medicale prescrise, contribuind la alinarea suferinței și la susținerea tratamentelor necesare, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

