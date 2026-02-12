Arhiepiscopia Târgoviștei a ajutat două cazuri medicale grave

Data: 12 Feb 2026

La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, în parohiile din protoieriile Târgoviște Sud și Pucioasa, județul Dâmbovița, au fost organizate, recent, colecte speciale destinate sprijinirii unor persoane aflate în situații medicale deosebit de dificile.

În urma acestor demersuri filantropice, preoții și credincioșii au strâns: 45.000 de lei pentru un copil care se confruntă cu o afecțiune severă și necesită tratament medical complex, precum și 27.000 de lei pentru o credincioasă din municipiul Târgoviște diagnosticată cu o boală gravă și aflată, de asemenea, în nevoie de tratament medical de specialitate.

Fondurile colectate vor fi utilizate pentru acoperirea costurilor medicale prescrise, contribuind la alinarea suferinței și la susținerea tratamentelor necesare, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.