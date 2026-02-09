Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Daruri pentru persoane vulnerabile oferite de elevii Liceului „Varlaam Mitropolitul”

Data: 09 Feb 2026
Data: 09 Feb 2026

În data de 4 februarie, campania de solidaritate inițiată de elevii clasei a IX‑a de la Liceul „Varlaam Mitropolitul” și susținută de Fiideajutor.ro, Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a ajuns la momentul cel mai important: întâlnirea directă cu persoanele aflate în dificultăți materiale.

Elevii, alături de părintele Dragoș Ciornei, slujitor la capela școlii, și de echipa Fiideajutor.ro, coordonată de părintele Cosmin Brînză, au oferit 150 de meniuri și pachete umanitare, ceai cald și sticle de apă persoanelor care se confruntă cu dificultăți materiale. Activitatea s‑a desfășurat în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași, într‑un cadru organizat, respectuos și deschis tuturor celor care au avut nevoie de sprijin.

Meniurile distribuite au fost pregătite cu sprijinul Casa de Oaspeți „Sfântul Nicolae”, iar pachetele umanitare au conținut produse de bază destinate acoperirii unor nevoi imediate legate de hrană și igienă.

Pentru elevi, această activitate a fost mai mult decât o acțiune de voluntariat. A fost o lecție vie despre milostenie, despre întâlnirea cu celălalt și despre responsabilitatea față de aproape. Prin dialog și ascultare, tinerii au cunoscut povești de viață și au înțeles mai bine cât de fragil poate deveni drumul unui om atunci când lipsesc sprijinul și înțelegerea.

Alexandra Haliț, elevă implicată în proiect, a mărturisit: „Acest proiect ne‑a amintit faptul că, indiferent de locul în care locuim, de ce haine purtăm, de ce educație avem sau de ce trecut avem, până la urmă suntem cu toții oameni. Am avut ocazia de a asculta întâmplări din viața celor pe care i‑am ajutat și am realizat că există o formă de marginalizare care nu este tratată cu suficientă seriozitate. Dacă ar exista mai multe proiecte de acest fel, am putea face o schimbare reală în viața acestor oameni. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne‑a ajutat să aducem o mică lumină în viața lor! Mulțumim, de asemenea, tuturor celor care ne‑au susținut prin donații, gânduri bune și implicare!”

Activitatea s‑a desfășurat în cadrul opționalului „Cultivarea sufletului”, coordonat de părintele Cosmin Brînză, un program educațional fundamental al Școlii „Varlaam Mitropolitul”. Acest opțional urmărește dezvoltarea empatiei, generozității și responsabilității față de aproape, transformând valorile în fapte concrete și oferind elevilor contexte reale de implicare în comunitate.

Campania de solidaritate a demonstrat că educația caracterului se construiește prin experiență directă, iar tinerii pot deveni purtători ai binelui atunci când li se oferă cadrul potrivit pentru a dărui.

 

