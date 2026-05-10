Calea spre rugăciune, poezia și pacea zorilor - lumina începutului

Pentru un preot care slujește de mulți ani în spital, unde suferința nu este o întâmplare rară, ci o prezență aproape neîntreruptă, cuvintele despre rugăciune nu sunt doar de folos, ci devin preocuparea inimii, puntea tainică prin care sufletul urcă spre Dumnezeu. Într‑un asemenea loc, unde suspinul și speranța se întâlnesc, rugăciunea capătă nuanţe de cer și transparență de lumină, devenind liman pentru cei încercați și izvor de întărire pentru cel ce slujește.

Dacă slujitorul este înzestrat cu darul cuvântului - rostit sau scris - ori cu finețea și adâncimea poeziei, poate străbate, cu o delicatețe aproape nevăzută, prin mijlocul încercărilor care însoțesc o pastorație specială, cum este cea a preoților din aşezămintele spitaliceşti. Cuvântul devine atunci balsam, iar poezia - o candelă aprinsă în întunericul durerii, o mângâiere care nu rănește, ci vindecă.

De curând, am primit trei cărți din partea părintelui Tudor Ciocan, unul dintre cei dăruiți cu experiență dintre preoții care slujesc în capelele spitalelor. Viața unui astfel de preot este ea însăși o carte - uneori nescrisă, dar întipărită în minte și în inimă - care, la vremea potrivită, poate fi așezată pe hârtie ca o mărturie prețioasă. Multe dintre paginile acestei lucrări nescrise sunt, fără îndoială, cunoscute de familia sa, de cei apropiați, de prieteni, dar ele păstrează încă o taină care se cere, la un moment dat, împărtășită lumii.

A fi păstor în mijlocul medicilor și al asistenților medicali - oameni cu un ritm de viață aparte, adesea copleșiți de urgențe și responsabilități - nu este o misiune ușoară. Nu toți sunt departe de cuvintele Evangheliei, însă graba și presiunea zilnică nu le îngăduie întotdeauna apropierea de Sfânta Liturghie sau de rânduielile credinței ortodoxe. Unii, poate, întâmpină slujirea preotului cu rezerve, însă chiar și în aceste împrejurări se ascunde o sete negrăită de sens. Sunt și dintre cei care răspund, care se deschid, iar în taina inimii lor, mai mulți decât bănuim își ridică privirea spre cer. Și ori de câte ori omul își înalță ochii spre înălțime, el începe deja, chiar fără să știe, să se apropie de Dumnezeu.

Părintele Tudor Ciocan, provenit dintr‑o familie de intelectuali, purtătoare de lumină și noblețe sufletească, a ales să‑și dăruiască viața slujirii Bisericii. Primele sale amintiri din copilărie sunt legate de pașii liniștiți făcuți alături de bunici și părinți spre mănăstirile ținutului Neamțului, unde cerul pare mai aproape, iar liniștea are glas.

Acolo a întâlnit chipuri de sfințenie, unele dintre ele numărate astăzi între cei canonizați de la Mănăstirea Sihăstria, dar și o întreagă generație de monahii ale Mănăstirii Agapia - suflete așezate în rugăciune, unele împrietenite cu Ceaslovul și Psaltirea, altele purtătoare ale unei înțelepciuni sfinte și ale unei bunătăți rare, care se revărsa ca o lumină caldă peste cei care le întâlneau.

Părintele Tudor Ciocan păstrează în inima sa amintirea chipurilor luminoase. Poate va veni o zi în care va așterne pe hârtie aceste întâlniri - de demult și de mai aproape - evocând cu recunoștință pe călugării sihăstreni pe care i‑a cunoscut, pe slujitorii Agapiei și pe monahiile care ar putea alcătui nu doar paginile unei nuvele, ci adevărate eseuri de suflet ale unei lumi în care harul se lasă descoperit în taină.

Astfel, între suferința spitalului și pacea mănăstirii, între lacrimă și lumină, se țese viața unui preot care nu încetează să caute, să rostească și să trăiască rugăciunea. Calea care, în tăcerea zorilor, deschide necontenit începuturi spre Dumnezeu.

Părintele Tudor Ciocan este preocupat de taina rugăciunii neîncetate, respirație nevăzută a sufletului care urcă din inimă spre cer, ca o jertfă de bună mireasmă. Cu răbdare și evlavie, a adunat frânturi din cuvintele marilor Părinți ai Bisericii despre rugăciunea care îl ridică pe om din greutatea pământului și îl unește, în chip tainic, cu lumina Împărăției.

O parte dintre aceste mărgăritare duhovnicești au fost așezate în cartea sa „Calea inimii. Capete despre rugăciunea neîncetată”, o lucrare care, pentru cititorul atent, devine o sinteză a unei tradiții nesfârșite, căci toate scrierile despre rugăciune alcătuiesc tomuri peste tomuri, izvoare fără margini, pe care viața obișnuită abia le‑ar putea cuprinde. Și totuși, în aceste pagini, se simte adierea unei concentrări limpezi, ca o lumină strânsă într‑o candelă.

Împreună cu autorul, suntem chemați și noi să medităm la taina rugăciunii neîncetate, să coborâm în adâncul inimii și să ascultăm chemarea Numelui Domnului. Am cercetat pe bătrânii îmbunătățiți, oameni ai rugăciunii și ai tăcerii, și nici unul nu a mărturisit despre sine că a ajuns la rugăciunea curată. Dar Dumnezeu îi descoperea prin lumina chipului lor, prin blândețea privirii și prin pacea sufletului, ca pe niște lucrători sporiți ai chemării neîncetate a Sfântului Nume.

Fugind de slavă și nevoind să‑și descopere lucrarea lor tainică, nu s‑au arătat ușor povățuitori pentru cei dornici de a păși pe această cale. Și totuși, la întrebări stăruitoare, au răspuns cu smerenie, lăsând să se întrevadă, printre cuvinte puține, o comoară de negrăit.

Știința dumnezeiască a rugăciunii curate s‑a păstrat, ca o flacără neîntreruptă, în paginile Sfintei Scripturi și în scrierile Sfinților Părinți. Ea trăiește și astăzi în inimile bătrânilor îmbunătăţiţi duhovniceşte. Dacă ne‑am opri, fie și pentru o clipă, în preajma marilor Părinți, am descoperi nu doar frumusețea cuvintelor, ci și adâncimea trăirii.

Dintre aceste învățături, pe lângă cele deja cunoscute, întâlnim și sfaturi ale unor bătrâni încercați în nevoință. Întrebați dacă cel ce începe să stăruiască în rugăciune mai este dator să împlinească și restul pravilei, un bătrân, după ce a cerut binecuvântarea starețului, a răspuns cu înțelepciune: „Da, pravila de rugăciune și‑o săvârșește fiecare după rânduiala dată de duhovnic, iar în restul timpului poate rosti: Doamne Iisuse Hristoase”.

Chemarea Numelui Domnului este, ni se spune, Liturghia dinainte de Liturghie, Liturghia din timpul Liturghiei și Liturghia de după Liturghie - o prelungire neîntreruptă a prezenței lui Dumnezeu în viața omului. Precum păstorul care nu‑și poate aduna oile fără să le strige, tot astfel monahul sau creștinul care dorește să‑și adune mintea fără a chema Numele Domnului se ostenește în zadar...

Omul, prin propriile puteri, nu poate împlini nimic bun în chip desăvârșit. Dacă încearcă singur să‑și adune gândurile, va fi biruit chiar de ele. De aceea, este chemat să vină cu pocăință înaintea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cerând ajutor și mărturisindu‑și neputința. Iar când se smerește, la vreme potrivită, va simți mila Domnului coborând asupra sa ca o lumină blândă.

Pe lângă această osteneală a chemării Numelui lui Iisus, rămâne un adevăr de o greutate copleșitoare: omul trebuie neîncetat să vină înaintea lui Hristos, să‑I ceară ajutorul și să recunoască faptul că fără El este cu totul neputincios. Strădania autorului ne amintește că nimeni nu poate ajunge la rugăciunea curată fără o credință curată. Fără această temelie, mintea devine idol, chiar și știința despre rugăciune sau cuvintele ei pot rătăci sufletul.

Aceasta este, în esență, o chemare la unitatea credinței și la întoarcerea către marile adevăruri, o invitație de a discerne esențialul și de a nu ne lăsa înșelați de amăgiri, de gânduri străine care înrobesc inima și o îndepărtează de Dumnezeu.

Căutările părintelui Tudor Ciocan despre rugăciunea neîncetată se împletesc cu darul poeziei. Și aceasta nu este întâmplător. Ea descoperă un adevăr adânc: sufletul românesc este, prin însăși alcătuirea lui, poetic, mai ales când se unește cu frumusețea meditației și când își unește gândul cu lumina neînserată. În această împletire de rugăciune și poezie, cuvântul devine rugă, iar rugăciunea - o poezie a inimii care nu se sfârșește niciodată.

Medităm pe marginea versurilor părintelui Tudor Ciocan, ca dintr‑un izvor de liniște și lumină: „Strălucirea lumânării în slava zorilor, topindu‑se încet, încet… S‑a binecuvântat locul acesta, tot pasul, tot ceasul șoptindu‑mi despre Tine”. În aceste cuvinte se simte taina dimineții, când noaptea se retrage smerită, iar lumina se așază peste lume ca o binecuvântare. Lumânarea care se topește nu este doar o imagine, ci o jertfă tainică, o ardere liniștită a sufletului în fața lui Dumnezeu, în timp ce întreaga creație devine un glas șoptit care vorbește despre Creator.

Și mai departe: „Învăluie mănăstirea, belșug de stele, tainică slavoslovie”. Probabil că aceste gânduri s‑au născut pe prispa unei case din Mănăstirea Agapia, unde liniștea are adâncimi de rugăciune, iar frumusețea naturii nu este doar priveliște, ci revelație. În această lumină, nu doar omul se roagă, ci și cerul, iar stelele devin candele aprinse într‑o doxologie fără sfârșit, o laudă neîntreruptă adusă Celui Care a zidit toate cu înțelepciune și iubire.

Tot părintele mărturisește: „Triluri liniștite, păsărelele vestind vremea Liturghiei”. Adâncă înțelegere a armoniei dintre creație și cult! Trilul păsărilor devine o chemare, o prevestire a întâlnirii cu Dumnezeu. Nu este Liturghia euharistică, dar este o liturghie a firii, o slujire a creației, care Îl laudă pe Ziditor în simplitatea și curăția ei. Păsările nu cunosc teologia, dar o trăiesc; nu rostesc dogme, dar vestesc prin cântul lor purtarea de grijă a lui Dumnezeu.

„Viața, nisipul curgând prin clepsidră, liniște…” - aceste cuvinte aduc în fața noastră conștiința trecerii, dar nu una apăsătoare, ci luminată de dorul liniștii. Ajuns la o anumită maturitate duhovnicească, autorul vede timpul ca pe o curgere tainică, o chemare la adunare lăuntrică. Dorința de liniște nu este o fugă de lume, ci o ridicare a gândurilor către cer, o eliberare de zgomotul care tulbură și o întoarcere către esențial.

„După Liturghie, liniște deasupra tâmplei, îngerii mai zboară încă.” Încă o mărturisire plină de har. În aceste cuvinte, se deschide o fereastră spre nevăzut. Fiecare preot știe, în adâncul slujirii sale, că Sfânta Liturghie nu este doar o lucrare pământească, ci o împreună‑slujire cu îngerii. Iar această prezență nu se risipește odată cu sfârșitul slujbei, ci rămâne ca o adiere de cer, ca o lumină care stăruie deasupra inimii, o pace care nu poate fi rostită pe deplin.

O altă mărturisire, de o sinceritate tulburătoare, spune: „Viața mea toată, ploaie rece, cer întunecat și totuși, în zare, o geană de lumină”, în care se întâlnesc suferința și nădejdea, întunericul și lumina. Sunt multe ploi în viață, sunt multe ceruri acoperite de nori grei, dar cel care își ancorează existența în Hristos nu pierde niciodată orizontul luminii. Chiar și atunci când nu o vede deplin, o simte, o presimte, o așteaptă - acea lumină făgăduită celor care o caută cu dor nestins.

Se adaugă cuvintele: „Cerul înstelat, greierii cântând, tare‑aproape‑i Împărăția”. Ce taină se ascunde în această simplitate! Să rămâi într‑o poiană, sub cerul împodobit cu stele, să asculți cântul discret al greierilor și să simți că Împărăția lui Dumnezeu este aproape - aceasta este deja o pregustare a veșniciei. Nu este nevoie de zgomot sau de măreție exterioară; este de ajuns o inimă trează, o privire curată și o liniște care să lase harul să vorbească.

Astfel, în versurile părintelui Tudor Ciocan, natura devine rugăciune, timpul devine chemare, iar viața - chiar și în încercările ei - se preschimbă într‑un drum luminos spre Împărăția care nu este departe, ci atât de aproape, încât uneori o putem simți în bătaia inimii.

Alte cuvinte ale părintelui se așază ca o adiere de primăvară: „Câmp înflorit, dorul pământului după‑naltul cerului”. În această imagine, întreaga creație pare că suspină și se înalță, ca o rugăciune de taină, către înălțimea de unde a primit viață. Ea ne trimite cu gândul la cuvintele Mântuitorului, la acea chemare blândă și plină de înțelepciune: „Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc; Și vă spun vouă că nici Solomon în toată mărirea lui nu s‑a îmbrăcat ca unul dintre aceștia” (Matei 6, 28-29).

Nici cel mai vestit rege al iudeilor, înconjurat de podoabe și strălucire, nu a atins frumusețea negrăită a câmpului înflorit, a crinilor care trăiesc în ascultare tainică de voia lui Dumnezeu. În această lumină, învățăm că adevărata podoabă nu vine din ceea ce adunăm, ci din ceea ce primim în dar, din legătura nevăzută cu Ziditorul.

De aceea, cred că fiecare slujitor al Bisericii poartă în sine o chemare tainică de a așterne cuvinte - fie după o slujbă, fie după un ceas de rugăciune, fie chiar numai după câteva clipe dăruite lui Dumnezeu. În marginea fiecărei trăiri, în adâncul fiecărui cuvânt ascultat din cărțile sfinte, se poate naște un gând, o mărturie, o pagină de proză sau o strofă de vers, care să cuprindă doririle noastre cele mai înalte - acelea pe care, ca oameni, nu le putem împlini pe deplin, dar pe care le încredințăm lui Dumnezeu.

„Zeci de candele străjuind în noapte taina bătrânilor. Domnul și Avva, doar ei înlăuntrul bisericii, rugă în noapte.” O adevărată icoană de liniște și de veghe! De demult și până astăzi, candelele ard neîntrerupt, ca niște ochi de lumină care păzesc taina rugăciunii. În acea noapte adâncă, Domnul este de față, iar bătrânul - Avva - stă înaintea Lui, purtând în inimă lumea întreagă. Este o întâlnire fără martori, dar plină de cer, o slujire în care tăcerea vorbește mai mult decât orice cuvânt.

Și după atâtea căutări, după ploi și după ceruri întunecate, părintele simte o mângâiere care vine ca o lumină neașteptată: „O clipă îngerul Domnului luminându‑mi toată viața”. În această clipă se adună totul - osteneala, așteptarea, dorul - și se preschimbă în lumină. Este darul lui Dumnezeu, care vine când sufletul este pregătit să‑l primească...

De aceea, și noi cerem cu smerenie prezența îngerilor, aceste duhuri slujitoare ale luminii, să ne însoțească pe drumul nostru, să ne întărească pașii și să ne călăuzească spre rugăciunea curată. Căci acest drum, deși presărat cu încercări, duce spre o bucurie care nu apune, spre o pace care nu se sfârșește și spre o lumină care, odată aprinsă în inimă, nu mai poate fi stinsă niciodată, de nimeni...