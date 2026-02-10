La fel ca fiecare an, 2026 are și el centenarele lui. Dincolo de eventualele festivisme, mai mult sau mai puțin formale, ele sunt bune prilejuri pentru a reflecta la istoria noastră, la cea a lumii, a artei și științei și așa mai departe.

S-au împlinit deja, în ianuarie, o sută de ani de când Parlamentul a votat îndepărtarea prințului Carol al II-lea de la succesiune și recunoașterea prințului Mihai ca principe moștenitor al României, iar regele Ferdinand și-a modificat testamentul, dezmoștenindu-l pe fiul său, Carol, în favoarea nepotului, Mihai.

În 26 ianuarie, inginerul englez John Logie Baird a experimentat într-un studio din Londra primele transmisiuni televizate și, printr-o frumoasă coincidență, trei zile mai târziu se năștea Tudor Vornicu, care avea să fie poate cel mai mare om de televiziune român.

La 24 iunie se va împlini un secol de la ­inaugurarea în România a primei linii aeriene naționale civile (CFRNA), pe ruta Bucu­rești-Galați, iar în 14 septembrie o sută de ani de la finalizarea primei locomotive cu aburi, construită la Reșița.

În 10 octombrie, acum un veac, un moment istoric în politica noastră: înființarea Partidului Național Țărănesc, prin fuziunea Partidului Țărănesc cu Partidul Național Român din Transilvania.

10 noiembrie aducea un moment istoric în cu totul altă parte a lumii: Hirohito devine al 124-lea împărat al Japoniei și va domni 63 de ani, până în 1989!

Fix o lună mai târziu, în cadrul modernizării puse în operă de președintele Mustafa Kemal Ataturk, Turcia adopta calendarul gregorian.

Vom celebra anul acesta și un secol de când în România s-a introdus vaccinul antituberculos, grație căruia s-a redus masiv - chiar dacă nu s-a eradicat - o boală care înainte făcea nenumărate victime.

Dar, desigur, centenarele nu sunt doar despre evenimente, ci și despre personalități. Anul acesta se împlinesc o sută de ani de la nașterea marelui regizor polonez Andrzej Wajda, a longevivei regine Elisabeta a II-a a Marii Britanii, dar și a minunatei actrițe Irene Papas, un adevărat stindard al națiunii elene.

În același timp, vom celebra un secol de la dispariția unor personalități de excepție: Antonio Gaudi, a cărui catedrală Sagrada Familia a început-o în 1882 și se speră să se încheie anul acesta, tocmai pentru a marca centenarul morții magnificului arhitect spaniol; Victor Babeș, pionier mondial al microbiologiei și anatomopatologiei, fondator al școlii românești de microbiologie, autor al primului tratat de bacteriologie din lume, descoperitor a peste 50 de microbi, omul care a fundamentat principiul serovaccinării și a salvat numeroase vieți prin vaccinul antirabic; Rainer Maria Rilke, unul dintre cei mai importanți poeți de limbă germană, renumit pentru lirica sa profundă, mistică și filozofică. Pe lângă poezie, a lăsat o bogată corespondență, plus o mulțime de traduceri, în special din franceză; Harry Houdini, considerat cel mai mare magician și iluzionist al tuturor timpurilor, celebru pentru numerele sale spectaculoase de evadare după ce era legat în cătușe, lanțuri, cămăși de forță și celule de închisoare, adesea suspendat la înălțime sau scufundat în apă. E important de spus că în ultima parte a vieții a demascat mediumurile și șarlatanii care pretindeau că au puteri supranaturale. Un Houdini care să demaște șarlatanii nu ne-ar strica nici azi...