Despre adevăr - O rețetă a vieții

Sănătatea relațiilor este o problemă de sănătate publică, nu una care se discută doar la terapeut, doar în conferințe de specialitate sau în spatele ușilor închise. Nimic nu impactează sănătatea fizică mai mult ca relațiile și sper din inimă ca medicina prezentului și viitorului să fie o conjuncție între emoții-relații-stare generală de bine. O abordare holistică în care să înțelegem că al nostru trup este o manifestare a sufletului care urlă, strigă, dorește să atragă atenția sau și-a găsit liniștea.

Corpul e doar prelungirea sufletului, este concluzia la care am ajuns după ani în care am fost și sunt complet dedicată înțelegerii complexității ființei umane. Când am descoperit valoarea adevărului radical a fost ca o rețetă a vieții pentru mine, a fost precum contactul cu pământul cald după o repriză istovitoare de înot.

Nu există transformare reală fără adevăr, fără a-ți prezenta ție și apoi celuilalt o ima­gine cât mai curată legată de ce întâmplă cu tine: ce zbateri ai, cum te simți, ce gândești, ce convingeri ai.

Realitatea este că nimeni nu-ți poate spune dacă o relație sau o colaborare are viitor, pentru că adevărul este acolo să-ți spună, este nevoie să-ți faci curaj să-l asculți, să-l simți, să-l rostești și apoi ai datoria să-l trăiești. Nu cred în relații împlinitoare personale sau profesionale fără adevăr, nu văd sensul unei relații în care nu pot spune adevărul.

Decizia radicală acum mult timp a fost să nu-mi mai trădez sufletul și mereu să spun cu onestitate și respect ce se întâmplă în mine. Pot spune că doar după ce am decis acest lucru am început să înțeleg care-i faza cu viața, această struțo-cămilă ce mi-a fost pusă în brațe fără să o cer, fără să o vreau, fără să știu ce să fac cu ea.

Poți să mă urăști, pot să-ți fiu antipatică, dar nu mă voi trăda pe mine în nici un context sau relație omițând adevărul. Nici măcar o minciună parțială nu-ți voi spune: că sunt bine atunci când nu sunt, că a fost trafic când de fapt m-am trezit târziu.

Lucrarea pe care adevărul o face în tine e răscolitoare, incomodă, frustrantă, deseori. Tot ce pierd când spun adevărul este ceva de care nu am nevoie în mod real. Este o forță extraordinară în rostirea adevărului, este ceva care te transformă celular.

Oamenii merg la psiholog, la preot, la pastor și întreabă: „Cum să-mi cresc încrederea în mine?”, „Cum să am respect față de mine?”. Răspunsul este de o simplitate copleșitoare: spune adevărul, oricare ar fi costurile! Și vei cunoaște respectul față de tine, alegerile tale, consecințele alegerilor tale - te vei putea numi un om demn de încredere, demn de respect, demn de viața pe care o trăiești, demn în alegerile tale, demn în relațiile tale.

Nu poți avea sănătate, împlinire, o părere bună despre tine, dacă minți, dacă creezi situații teribile din care apoi tot tu ești victima, dacă nu ai veriticalitatea de a-ți asuma contribuția în fiecare conflict. Nici un specialist în sănătate mintală nu te poate ajuta dacă minți și mă întreb dacă este recomandat să începem orice demers de îmbunătățire a vieții cu o chemare radicală la onestitate și integritate.

Toată lumea caută „marele secret” al împlinirii, sensului, relațiilor fericite, te rog, crede-mă pe cuvânt, după ce adevărul îți va curăța viața, va fi loc pentru sens, relații împlinitoare și fericire.

Rolul preotului sau al psihologului nu este să-ți dea o rețetă a vieții, ca și cum ar exista una, rolul preotului și al psihologului este să stârnească viața din tine, care e ascunsă sub multă, multă minciună.

Rolul oricărui „cap luminat” este ca strat cu strat să te ghideze să ajungi la valorile fundamentale, pas cu pas să te îndrepți spre o viață cu sens. Însă nimic valoros nu se poate construi fără a vedea adevărul sufletului și al stării tale din prezent.

Oamenii vin la psiholog și merg la forme de terapie cu cristale, cu îngeri, cu fosile de dinozaur și nectar de fluturi, doar să-și răspundă la întrebări de tipul: „Să mai stau în relația aceasta sau nu?“, „Pot, oare, lângă acest om să-mi ating potențialul?”.

Omul lângă care vrei să-ți petreci viața nu e necesar să fie nici frumos, nici bogat, nici deștept (ia această afirmație cu o linguriță de sare), ci omul lângă care vrei să-ți petreci viața este omul cu care poți să vorbești despre orice se întâmplă cu tine la nivel de emoții și gânduri, să existe transparență, onestitate, adevăr și integritate între voi.

Doar pe adevăr poți clădi încrederea, doar pe adevăr și încredere poți clădi conexiune umană. Pe adevăr, încredere și conexiune umană poți clădi o relație împlinitoare în care sufletul tău se reîntregește, vindecă, înalță, pune aici ce adjectiv dorești tu.

Cele mai transformatoare conversații din viața mea au fost acelea în care propriul curaj tremura din toate încheieturile, dar s-a adunat și a spus adevărul sufletului meu, fără nici un control asupra a ce va fi din acel punct încolo. Adevărul te scoate la tablă dezbrăcat și-ți predă lecția smereniei, a vulnerabilității tale. Și când vulnerabilitatea mea se întâlnește cu vulnerabilitatea ta -fugim sau nu. Fugim sau vedem frumusețea sufletelor noastre. Fugim sau construim.