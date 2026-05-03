Într-o zi de 4 mai...

1646 a apărut la Iași „Cartea românească de învăță­tură de la prăvilele îm­pă­ră­tești și de la alte giudețe”, primul cod de legi tipărit în limba română.

În 4 mai 1675, Regele Charles al II-lea al Angliei a ordonat construirea Observatorului Regal din Greenwich, care a devenit reperul timpului universal, toate fusurile orare fiind măsurate de aici.

În 1738, la aceeași dată, Papa Clement al XII-lea a publicat constituția „In Eminenti” prin care condamna Francmasoneria.

În 1919, în China s-a declanșat „Mișcarea 4 Mai”, prima mișcare studențească importantă din istoria țării. Studenții au demonstrat în Piața Tiananmen din Beijing, protestând împotriva Tratatului de la Versailles prin care se transferau teritorii chineze Japoniei.

Ziua de 4 mai 1945 a însemnat capitularea Germaniei la Lüneburg Heath, armata nord-germană predându-se feldmareșalului britanic Bernard Montgomery, ceea ce a marcat sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Patru ani mai târziu, avionul în care se afla echipa italiană de fotbal AC Torino, care se întorcea de la Lisabona, s-a lovit de zidul din spate al complexului Bazilicii din Superga, aflată pe vârful unui deal, la 8 km de Torino. Nu au existat supraviețuitori. La acea vreme, Torino era cea mai bună echipă din Italia.

În 4 mai 1953, Ernest Hemingway a câștigat Premiul Pulitzer pentru „Bătrânul și marea”.

În 1959, a avut loc prima ceremonie a premiilor Grammy, iar în 1965 a fost fondat Teatrul „Ion Creangă” din București.

În 4 mai 1992, la Strasbourg s-au deschis lucrările celei de-a 44-a sesiuni a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la care România a participat ca invitată specială - primul pas pe calea integrării țării noastre în Uniunea Europeană.

Doi ani mai târziu, a fost semnat, la Cairo, de către Israel și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, acordul privind autonomia palestiniană în Gaza și Ierihon.

În 4 și 5 mai 1998, la Bratislava, a avut loc Reuniunea internațională asupra biodiversității, la care au participat miniștrii mediului din întreaga lume.

În 2002, NASA a lansat satelitul de cercetare Aqua, pentru a explora rolul apei în ecosistemul complex al planetei noastre. Aqua era primul dintr-un grup de sateliți denumiți „Constelația După-amiezii”, făcând parte din „Sistemul de observare a Pământului”.

În 4 mai 2003 a fost dezvelit, la Târgu Mureș, primul monument din România ridicat în memoria victimelor Holocaustului.

În 2008, în Myanmar, peste 134.000 de persoane au murit sau au fost declarate dispărute din cauza ciclonului Nargis. Este cel mai mare dezastru natural din lume după cutremurul urmat de tsunami din Oceanul Indian, patru ani mai devreme. Atunci fuseseră afectate grav 12 țări (inclusiv Myanmar) și se înregistraseră cel puțin 230.000 de victime.

În China, 4 mai este declarată Ziua tineretului, iar în România se sărbătorește Ziua națională a inimii, instituită de Academia de Științe Medicale în 1996, cu scopul de a conștientiza populația cu privire la importanța alimentației sănătoase, exercițiilor fizice și a controalelor medicale regulate, ținând cont că bolile cardiovasculare continuă să reprezinte principala cauză de deces.