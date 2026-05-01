Pelerini la Muntele Athos și athoniți pelerini în România

În taina unei neostoite chemări dintre pământ și cer, dintre dorul omului și milostivirea lui Dumnezeu, pelerinii se îndreaptă către locurile sfinte, iar sfintele locuri, la rândul lor, devin pridvoare ale veşniciei pentru inimile celor care le caută. În această neîntreruptă revărsare de har, Muntele Athos devine nu doar destinație, ci izvor, iar cei care se adăpostesc în liniștea lui devin, la rândul lor, purtători de lumină pentru lume.

În acest cadru binecuvântat, Mănăstirea Xenofont se înalță ca o mărturie a veacurilor de nevoință și rugăciune, una dintre vechile lavre athonite, așezată pe țărmul apusean al peninsulei, acolo unde marea își pleacă valurile ca într‑o negrăită închinare.

Întemeierea ei coboară în taina binecuvântată a istoriei, fiind legată de secolul al zecelea, cel târziu începutul celui de-al unsprezecelea, iar tradiția o așază sub ocrotirea și lucrarea Cuviosului Xenofont, al cărui nume îl poartă ca pe o pecete de lumină.

De‑a lungul istoriei, de la epoca de aur a sprijinului imperial bizantin și până la renașterile arhitecturale și duhovnicești din secolele XVI‑XVIII, mănăstirea a funcționat ca o candelă aprinsă a Ortodoxiei, trecând prin focul încercărilor istorice fără a‑și pierde identitatea.

Inima lavrei bate în vechiul katholikon, o bijuterie a artei bizantine de peste un mileniu, care păstrează memoria rugăciunii neîntrerupte. Acesta este dublat de noul katholikon, edificat în urmă cu două secole și închinat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Aici se păstrează moaște de mare preț - fragmente din craniul și mâna dreaptă ale marelui mucenic -, alături de o icoană salvată din Constantinopol în perioada iconoclastă, simbol al triumfului dreptei credințe.

În ultimele decenii, această vatră monahală este călăuzită cu înțelepciune și jertfelnicie de Arhimandritul Alexios Xenofontinul, unul dintre monahii reprezentativi ai Sfântului Munte. Ucenic al cunoscutului gheronda Emilianos Simonopetritul, Părintele Alexios a adus la Xenofont, după o perioadă de ședere la Meteore, suflul unei autentice înnoiri isihaste și cenobitice.

Când a pășit pentru prima dată în această lavră, a găsit doar 13 călugări, fiecare purtând pe umeri povara anilor: cel mai tânăr trecuse de 70 de ani, iar cel mai vârstnic ajunsese la venerabila vârstă de 105 ani. Primii ani ai slujirii au fost, înainte de toate, o lucrare a iubirii smerite - îngrijirea bătrânilor nevoitori și însoțirea lor pe ultimul drum, cu rugăciune și lacrimă tăcută...

Apoi, încet, ca o primăvară duhovnicească, a început renașterea: o lucrare neîntreruptă, atât în plan lăuntric, cât și în cel gospodăresc, întemeiată pe rugăciune, ascultare și dragoste frățească. În prezent, această oază de liniște și lumină rămâne locul unde cerul și pământul se întâlnesc în taină, iar fiecare pas al pelerinului devine o adiere de veșnicie.

În tăcerea binecuvântată a Athosului, Mănăstirea Xenofont continuă să fie nu doar o pagină de istorie, ci o inimă, bătând neîncetat în ritmul rugăciunii, chemând lumea întreagă la pace, la lumină și la întâlnirea cu Dumnezeu.

Caracteristica fundamentală a Mănăstirii Xenofont în prezent este echilibrul perfect între rigoarea tradiției athonite și deschiderea pastorală. Liniștea inimii (isihia) nu degenerează aici în izolare, ci se revarsă prin ospitalitate (filoxenie) asupra pelerinilor. Slujirea primirii aproapelui devine o prelungire a Liturghiei, mănăstirea oferind nu doar adăpost și hrană, ci modele de viețuire în Hristos.

Prezența numeroșilor ierarhi în această vatră duhovnicească, de‑a lungul ultimei jumătăți de veac, și mai ales a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, care a slujit aici, ori a celor veniți de departe, vorbește despre o înnoire roditoare. În timpul păstoririi Arhimandritului Alexios, mănăstirea a cunoscut o creștere binecuvântată a numărului de monahi, iar rânduiala liturgică și viața comunitară s‑au întărit asemenea unei rădăcini adânc înfipte în pământul harului.

Dacă am încerca să surprindem câteva trăsături ale acestei lucrări duhovnicești, am descoperi mai întâi strădania vieții de obște - o viață în care fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare slujire se împlinește sub ascultarea starețului, în duh de rânduială și smerenie. Slujbele sunt rânduite cu evlavie, ascultările zilnice sunt împlinite cu răbdare, iar o tradiție isihastă, lucrătoare, se împletește în chip firesc cu dragostea față de pelerini și străini. Astfel, liniștea inimii nu se închide în sine, ci se revarsă ca o binecuvântare asupra celor care bat la poarta mănăstirii.

În această lumină, Mănăstirea Xenofont apare ca o continuare grăitoare a monahismului bizantin, nu doar ca o moștenire păstrată, ci ca o respirație actuală a credinței primelor veacuri. Aici, lumina nu se transmite doar prin cuvinte, ci mai ales prin viață - prin chipuri, prin fapte, prin tăcerea încărcată de rugăciune. Și cât de anevoioasă, dar și cât de binecuvântată este această slujire a primirii: a găzdui pelerini, a le oferi hrană, a le rosti cuvânt de folos și, mai presus de toate, a le arăta modele de viețuire în Hristos.

O dimensiune esențială a activității Părintelui Alexios este consolidarea legăturilor cu spațiul românesc. O mărturie personală evocă anul 1993, la Mănăstirea Neamț, la hramul Înălțării Domnului, când prezența sa luminoasă, alături de soborul de la Acritohori, a marcat profund asistența. Felul în care a slujit atunci, noblețea atitudinii sale, dragostea revărsată asupra celor întâlniți au rămas ca o pecete de lumină în suflet.

Iar roadele lucrării sale de la Xenofont arată, pe de o parte, fidelitatea față de vetrele monahale bizantine, iar pe de altă parte, un model luminos pentru monahii vremurilor de astăzi.

Chiar dacă, în rânduiala istorică a dipticului oficial al mănăstirilor din Muntele Athos, ocupă locul al șaisprezecelea, Xenofontul nu se măsoară prin vreun clasament lumesc, ci prin adâncimea vieții pe care o adăpostește.

Mănăstirea rămâne un reper de statornicie și reînnoire, o dovadă că nevoința autentică nu este o amintire a trecutului, ci o realitate, lucrătoare și roditoare. Ea arată dinamismul vieții bisericești și al Ortodoxiei în întregul ei, unde, deși fiecare mănăstire își păstrează chipul propriu, toate se unesc într‑o singură inimă și într‑un singur duh, respirând împreună taina iubirii dumnezeiești.

În adâncul acestei țesături duhovnicești, unde fiecare fir leagă o inimă de alta și fiecare rugăciune răsună dintr‑o mănăstire în alta, se descoperă frumusețea comuniunii athonite, tainică și grăitoare.

Mai întâi, Mănăstirea Xenofont se află într‑o legătură strânsă, plină de har, cu Mănăstirea Simonos Petra, întrucât Arhimandritul Alexios Xenofontinul este martor și unul dintre cei mai apropiați fii duhovnicești ai Cuviosului Emilianos Simonopetritul, starețul cel luminat care și‑a încheiat alergarea pământească la Mănăstirea Ormylia. Această filiație duhovnicească nu este doar o simplă legătură de ucenicie, ci o continuitate de duh, o revărsare de viață lăuntrică, care se vede limpede în ambele mănăstiri, unde monahismul a cunoscut o reînnoire binecuvântată, atât în rânduiala vieții de obște, cât și în buna organizare a lucrărilor administrative din epoca de astăzi.

În același duh de comuniune, se pot observa legături și cu Mănăstirea Pantocrator, aflată în locul al VII-lea de precedență, unde viața liturgică intensă se împletește cu nevoința statornică, dar și cu alte vetre monahale ale Sfântului Munte, în care rugăciunea neîncetată, buna rânduială și ospitalitatea devin chipuri concrete ale iubirii creștine. Toate aceste legături arată că Athosul nu este o sumă de așezăminte izolate, ci o singură inimă care bate în multe piepturi, o unitate de viață și de duh ce inspiră întreaga Ortodoxie.

Legăturile cu alte mănăstiri ale Athosului și, deopotrivă, cu așezăminte din România mărturisesc o dragoste lucrătoare, dornică să împărtășească darurile primite. Această punte a harului a fost reînnoită recent, în anul 2026, prin vizita starețului Alexie la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman.

Aducerea capului Sfântului Mare Mucenic Gheorghe cu prilejul acestor pelerinaje a constituit un act de mângâiere pentru credincioșii români, dovedind că monahii athoniți știu să împărtășească din comoara harului primit.

Cât privește chipul lăuntric al starețului, rămâne de neșters imaginea unui slujitor venerabil, apropiat de pragul a 90 de ani, purtând în sine o uimitoare tinerețe duhovnicească. Cu răbdare adâncă, cu dragoste pentru cele sfinte și cu putere, slujește chiar și în condiții mai puțin prielnice, când frigul pătrunde în trup, iar Sfânta Liturghie se săvârșește sub cerul liber. În astfel de momente, nu doar slujba se înalță, ci și sufletul celor de față, încălzit de focul nevăzut al credinței...

Toate acestea devin modelele din care suntem chemați să învățăm iubirea în Hristos și pentru Hristos, o iubire pe care călugării athoniți o trăiesc și o împărtășesc cu discreție și putere.

Prin viața lor, prin tăcerea lor plină de sens, prin fiecare întâlnire și fiecare binecuvântare, ei oferă nu doar cuvinte, ci modele - iar între aceștia, starețul Xenofontului rămâne stăruitor, pentru ucenici și pentru cei care, într‑un fel sau altul, îl întâlnesc pe drumul către Împărăție...