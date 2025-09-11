Fundamentele creștine ale Europei - 1.700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea

Publicată la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, într-un format grafic atrăgător, în anul în care sărbătorim cei 1.700 de ani de la întrunirea Primului Sinod Ecumenic de la Niceea, cea de-a 31-a broșură misionară dedicată tinerilor evocă, în 32 de pagini, importanța pe care acest eveniment bisericesc l-a avut pentru civilizația creștină europeană.

Această sărbătorire depășește dimensiunea unui simplu moment aniversar și se constituie într-o invitație profundă la reflec­ție asupra modului în care Crești­nismul a influențat decisiv parcursul istoric al Europei. Valorile Evangheliei lui Hristos continuă să ofere inspirație și să susțină noile generații, dar și unitatea națiunilor europene a căror cultură are ca fundament principiile creștine de viață.

Într-un limbaj foarte clar și echilibrat este evocat rolul Bisericii în crearea identității europene, atât pentru dezvoltarea spirituală și culturală, cât și pentru evoluția politică și socială a continentului.

Sunt amintite principiile și valorile creștine, care au influențat profund cultura, societatea și viața publică de pe continentul nostru, de-a lungul secolelor, precum: iubirea aproapelui, demnitatea umană, adevărul și dreptatea, libertatea, cunoașterea și educația, familia. În paginile noii broşuri se evidenţiază că toate acestea au relevanță astăzi în cadrul Uniunii Europene: „Într-o perioadă de instabilitate și confuzie teologică, acest Sinod a avut rolul de a-i uni pe creștini sub un singur Crez, stabilind o bază comună pe care urma să se construiască nu doar Biserica, ci și întreaga cultură și civilizație europeană. De-a lungul secolelor, Creștinismul a conturat cadrul moral și etic al vieții comunităților europene. Valorile creștine, precum iubirea aproapelui, adevărul, dreptatea și respectul pentru demnitatea umană, au servit drept principii fundamentale, care i-au legat pe oameni din diferite culturi și tradiții. În fața provocărilor contemporane, valorile creștine rămân relevante, oferind un cadru moral care poate contribui la construcția unei societăți mai juste, solidare și armonioase, în care respectul pentru drepturile fundamentale ale fiecărei persoane sunt priorități esențiale. Prin urmare, moștenirea creștină nu reprezintă doar un aspect al trecutului, ci o resursă vitală pentru viitorul Europei”.