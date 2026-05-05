La jumătatea timpului liturgic dintre Paşti şi Rusalii

Suntem în timpul liturgic al celor 50 de zile dintre Paşti şi Rusalii, cuprins în cartea de cult numită Penticostar. Astăzi am ajuns la jumătatea acestei perioade, după cum aflăm şi din calendarul bisericesc, unde găsim menţiunea Înjumătăţirea Cincizecimii. Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române ne spune că astăzi, prin această serbare, cinstim cele „două mari sărbători, a Paştilor şi a Rusaliilor, ca pe una care le uneşte şi le leagă pe amândouă”.

Acelaşi text menţionează şi cum a luat fiinţă această prăznuire, referindu-se la timpul activităţii mesianice a Domnului nostru Iisus Hristos. Pleacă de la minunea consemnată în Duminica a 4-a după Paşti, a vindecării slăbănogului de la Vitezda. În urma acestei minuni, Hristos era căutat să fie ucis, pentru că a făcut această vindecare sâmbăta. De aceea Domnul pleacă în Galileea „şi zăbovind în munţii de acolo, a săvârşit minunea săturării cu cinci pâini şi doi peşti a 5.000 de oameni, afară de femei şi copii”.

La scurt timp după această minune, Mântuitorul a mers la Ierusalim pentru sărbătoarea Corturilor. Aici Se ferea să fie văzut de oameni, însă când s-a ajuns la „Înjumătăţirea acestui praznic”, a mers în templu şi îi învăţa pe iudeii adunaţi aici pentru sărbătoare, iar ei erau uimiţi de învăţătura Lui. În ultima zi a praznicului şi cea mai importantă, Domnul Hristos „a fost lovit cu pietre de ei, dar piatra nu s-a atins nicidecum de El. După aceasta, depărtându-Se de acolo, a aflat pe cel orb din naştere şi i-a dat vederea”.

Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române ne spune că, „sărbătorind praznicul de acum şi numindu-l Înjumătăţirea Cincizecimii, lăudăm pe Mesia Hristos şi punem înaintea tuturor cinstirea fiecăruia dintre cele două mari praznice”, Paştile şi Rusaliile. „Din această pricină se pare că şi Duminica Samarinencei se prăznuieşte după această sărbătoare, că acolo, ca şi aici, se arată multe despre Mesia Hristos, despre apă şi despre sete, iar Ioan Evanghelistul pune întâlnirea cu samarineanca mai înainte de vindecarea orbului”. Acum, noi, creştinii ortodocşi, mărturisim că Domnul nostru Iisus Hristos este Mesia, Care a înviat, dăruindu-ne mântuire şi viaţă veşnică.