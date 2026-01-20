Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Opinii Repere și idei Mare învăţător al dreptei credinţe şi podoabă a monahilor

Mare învăţător al dreptei credinţe şi podoabă a monahilor

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Repere și idei
Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 21 Ianuarie 2026

Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte astăzi pe unul dintre cei mai mari Sfinţi Părinţi din istoria frământată a apărării dreptei credinţe, Cuviosul Maxim Mărturisitorul. El a fost un mare teolog ortodox, dar şi un monah desăvârşit, trăitor al rugăciunii, care cu „învăţăturile sale pe toţi i-a luminat”. Sfântul Maxim este farul de lumină al dreptei credinţe în veacul al 7-lea, care s-a sacrificat pentru apărarea Ortodoxiei. El a fost mintea cea mai strălucită a teologiei creştine, care a aprofundat teologia hristologică ce a marcat istoria Bisericii. Cuviosul pe care-l cinstim astăzi este numit în imnografie mare învăţător al dreptei credinţe şi podoabă a monahilor.

Vreme de trei decenii, el a luptat atât cu puterea imperială, cât şi cu adepţii monotelismului din Biserică pentru a arăta că, atunci când e pusă în discuţie dreapta credinţă, nu pot exista compromisuri de dragul unei soluţii în plan politic, ci afirmarea adevărului dogmatic al Bisericii este fundamental pentru mântuire.

Sfântul Maxim „arată tuturor ceea ce întrevăzuse prin experienţa rugăciunii şi a contemplării, întemeind doctrina îndumnezeirii omului pe teologia Întrupării. Nici un alt Părinte al Bisericii nu se aplecase până atunci atât de îndeaproape asupra libertăţii umane şi a unirii omului cu Dumnezeu, în Persoana lui Hristos, precum şi la sfinţi. Datorită Sfântului Maxim, doctrina ortodoxă a Întrupării este expusă în mod desăvârşit...” (Ieromonahul Macarie de la Simonos Petra, Sinaxarul-Vieţile Sfinţilor, luna ianuarie).

Monotelismul a fost condamnat la Sinodul al VI-lea Ecumenic de la Constantinopol, ale cărui lucrări s-au desfăşurat din 7 noiembrie 680 până la 16 septembrie 681. Chiar dacă trecuse la Domnul cu aproape două decenii înainte, Sfântul Maxim Mărturisitorul a fost arhitectul hotărârii dogmatice de la acest sinod. El a dominat intelectual secolul 7 şi, în multe privinţe, „poate fi socotit drept adevăratul părinte al teologiei bizantine”, după cum arată părintele John Meyendorff. Tot el ne spune că „elementele esenţiale ale hristologiei lui Maxim au furnizat un permanent cadru filosofic şi terminologic gândirii şi spiritualităţii bizantine”.

Biserica îl cinsteşte numindu-l „îndreptător al Ortodoxiei, învăţător al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, luminător al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată”, care „cu învăţăturile sale pe toţi i-a luminat”.

Citeşte mai multe despre:   Sfantul Maxim Marturisitorul
vezi toate ›Alte articole din Repere și idei
TOP 6 Repere și idei