O carte cu repere morale pentru omul contemporan

Recent, Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a tipărit cartea Decalogurile. Repere morale pentru omul contemporan, scrisă de chiriarhul locului, Înaltprea­sfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic. Înainte de a ne referi la cuprinsul ineditei scrieri în spectrul teologiei românești, amintim că Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădău­ților, este recunoscut ca un autor prolific, un neobosit și iscusit mânuitor al condeiului, cu o operă impresionantă, care acoperă o paletă largă de domenii, de la teologie biblică și liturgică, spiritualitate ortodoxă și omiletică, la istorie bisericească și teologie pastorală.

Ierarh erudit, arhipăstorul Bucovinei împletește cu discreție rigoarea academică și grija pastorală, oferind un model de echilibru între profunzimea cercetării teologice și noblețea părintească a slujirii ierarhice. Sub condeiul lui se aștern pagini de lumină și cultură, iar sub omoforul său se așază oameni și comunități întregi, călăuziți cu bunătate și înțelepciu­ne. În persoana lui, Bucovina re­găsește nu doar un apărător al tradiției, ci și un ctitor discret al unui viitor înrădăcinat în credință, duhovnicie, cultură. Activitatea editorială a Înaltpreasfinției Sale denotă o preocupare constantă pentru formarea moral-duhovnicească a credincioșilor și pentru mărturisirea tezaurului Sfintei noastre Ortodoxii într-un mod accesibil, actual.

Cartea Decalogurile. Repere morale pentru omul contemporan se înscrie firesc în demersul de a oferi îndrumare duhovnicească într-o epocă marcată de crize ale valorilor. Lucrarea apare într-un moment al istoriei caracterizat de profunde prefaceri și redefiniri de concepte, valori și idei, când tot mai acut se resimte nevoia de repere morale solide. Autorul porneș­te de la realitatea constatării generale că lumea actuală traversează o criză, cu partea ei cea mai importantă - cea morală, în care binele și răul, virtutea și păcatul se relativizează, totul alunecând spre haos axiologic.

În acest context, morala creștină oferă puncte de sprijin perene: Decalogul biblic (cele Zece Porunci) rămâne un îndreptar pentru om în societate, în vederea mântuirii, un ghid sigur către Dumnezeu. De aici derivă inspirația Înaltprea­sfințitului Părinte Calinic de a formula numeroase „decaloguri” adaptate provocărilor lumii de azi, care să readucă în actualitate valorile religios-morale ale credinței noastre strămoșești.

Volumul cuprinde 130 de „Decaloguri” alcătuite din câte zece principii sau îndemnuri morale grupate tematic. Fiecare decalog propus de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic pornește de la o situație sau aspect al existenței contemporane (familie, mediu social, tineret, profesie, responsa­bilități civice, viață spirituală ș.a.) și extrage de aici zece porunci sau sfaturi esențiale, menite să orienteze cititorul spre o viețuire dreaptă, pe un drum ce urcă spre Împă­răția cerurilor. În felul acesta, cele Zece Porunci dumnezeiești capătă aplicații concrete pentru omul de astăzi, traducându-se într-un limbaj al reperelor actuale, fără a neglija spiritul Evangheliei. Autorul a așternut încă din titlu ideea că adevărata viață se trăiește în comuniune de iubire sinceră și generoasă, citând cuvântul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan: „Căci dragostea de Dumnezeu aceasta este: să păzim poruncile Lui; și poruncile Lui nu sunt grele” (1 Ioan 5, 3).

Un element structural remarcabil al volumului, care îi sporește valoarea duhovnicească, este pre­zența rugăciunii. Fiecare Decalog se încheie cu o scurtă rugăciune, compusă de autorul cărții, în spiritul temei respective, menită să transpună principiile citite în dialog cu Dumnezeu. Astfel se evi­dențiază convingerea Înaltprea­sfințitului Calinic că respectarea și împărtășirea poruncilor nu se poate realiza exclusiv prin efort omenesc, ci este necesară și lucrarea harului, dobândit prin rugăciune. Decalogurile nu conțin doar un inventar de norme, ci devin și îndrumare practică spre o viață trăită în relație personală cu Dumnezeu. Această îmbinare între principii morale și rugăciune conferă scrierii un caracter interactiv: cititorul nu numai că receptează intelectual niște reguli, ci este invitat să le asume prin rugăciune, transformându-le în realități vii ale propriei existențe.

Cartea Decalogurile. Repere morale pentru omul contemporan se impune ca una dintre cele mai importante contribuții recente la literatura teologică românească. Ea nu reprezintă o simplă lucrare de reflecție, ci un veritabil bilanț al unei gândiri teologice mature, rod al experienței îndelungate în slujirea Bisericii și în studiul valorilor moral-creștine. Volumul se constituie într-o sinteză a unei vieți dedicate cuvântului, înțelegerii profunde a omului și nevoii sale de orientare duhovnicească și morală într-o lume mereu mai divizată și secularizată, stare care pare a fi una din marile provocări ale societății contemporane, construite fără referință la Dumnezeu. Uitând de El, slăbește cre­dința, se îngustează orizontul spiritual al oamenilor și totul se reduce la existența biologică.

Lectura Decalogurilor oferă cititorului ocazia unui examen de conștiință cu privire la propria trăire religios-morală, alături de o modalitate fermă de a învăța cum să reacționăm în fața vântului rece al secularizării, și anume: prin intensificarea vieții duhov­nicești, prin căutarea celor mai eficiente modalități de a aduce în atenție cuvântul lui Dumnezeu. Cuprinsul celor 130 de Decaloguri ne invită la o introspecție duhovnicească prin raportare la valorile morale fundamentale și la acțiune în vederea remedierii stării noastre spirituale.

Cartea pune accent pe necesitatea întoarcerii la fundamente: în pofida transformărilor sociale și culturale, Adevărul, Binele, Frumosul, Sacrul și Dreptatea nu și-au pierdut validitatea, ci rămân „borne” esențiale. Autorul subliniază că, deși perspectiva omenească asupra acestor valori poate varia, ele au constituit întotdeauna repere absolute, modelând caractere și orientând mentalități spre bine.

Spațiul editorial nu ne permite să detaliem și alte amănunte legate de noul volum scris de întâi­stătătorul Bisericii lui Hristos din Bucovina; le veți descoperi, cu siguranță, parcurgând paginile cărții recent ieșite de sub teascurile tiparului, în condiții grafice excelente.

Nădăjduind că Înaltprea­sfin­ți­tul Părinte Calinic va publica, în viitorul apropiat, o ediție adăugită a acestei lucrări de pionierat - îmbogățind tezaurul ei cu noi și luminoase „Decaloguri” -, îi adresăm astăzi, 18 noiembrie, cu prilejul împlinirii a 68 de ani, alese urări de bine, ani mulți și roditori, întăriți de har și luminați de aceeași rigoare teologică și forță a cuvântului ziditor, pe care le pune, cu statornicie și devotament, în slujba Bisericii și a culturii române.