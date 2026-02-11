Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Opinii Repere și idei Rugăciune și fapte

Rugăciune și fapte

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Repere și idei
Un articol de: Pr. Paul Siladi - 11 Feb 2026

Legătura dintre rugăciune și fapte este exprimată foarte plastic de părinții Patericului. „A zis un bătrân: când omul se va păzi să nu-l nedrep­tățească pe aproapele, atunci are îndrăzneală cu gândul său că rugăciunea lui s-a primit la Dumnezeu. Iar dacă cineva îl va nedreptăți pe aproapele, rugăciunea lui este urâtă și neprimită. Căci suspinul celui nedreptățit nu lasă rugăciunea celui ce l-a nedreptățit să intre”. Iar în alt loc se spune: „În Schit era un frate osârduitor la slujba sa, dar leneș în celelalte. Și într-o zi se arată Satana către unul dintre bătrâni și îi zice: o, minune! Cutare monah mă strânge în brațele sale ca să nu mă duc de la dânsul făcând voile mele și în tot ceasul zice către Dumnezeu: Doamne, izbăvește-mă de cel rău”.

Ambele povestiri spun, de fapt, același lucru: rugăciunea nu este un act autonom și, cu toate că este lucrarea cea mai grea și mai importantă din viața unui creștin, ea nu este autosuficientă. Faptele reprezintă contextul larg care validează rugăciunea. Ba chiar ni se oferă un criteriu foarte clar în funcție de care putem să judecăm rugăciunea proprie: dreptatea față de aproapele. Nedreptatea pe care o facem celorlalți ne blochează accesul rugăciunii înaintea lui Dumnezeu. „Performanța liturgică” lipsită de relații bune, vii, sănătoase cu cei din jur este tot un eșec, chiar dacă ceva mai rafinat.

Merită observat un detaliu: apoftegma avertizează cu privire la nedreptatea pe care o faci, dar nu te îndeamnă să îți cauți sau să faci dreptate. Deși dreptatea și nedreptatea sunt corelative, între cele două este o diferență de accent semnificativă. Când cauți să nu nedreptățești, ești atent să faci bine celuilalt, ba poate chiar să oferi ceva în plus. În schimb, când îți faci dreptate, gândești în termeni retributivi. Începi să judeci și chiar să te substitui lui Dumnezeu cu judecata ta.

A doua apoftegmă mută perspectiva de pe nedreptate pe lenevia generică. „Osârdia” la slujbe nu poate compensa inerția din celelalte zone ale vieții (atât practice, cât și ascetice). Mântuirea nu poate fi redusă la ritual și nu poate fi atinsă în lipsa unei lucrări constante și concrete asupra patimilor. Demonul descrie situația cu ironie. Monahul „îl ține în brațe” tocmai atunci când se roagă să fie izbăvit de el. Rugăciunea rostită doar cu buzele, în lipsa ascezei, devine, involuntar, complicitate cu răul.

Cele două povestiri ne oferă, în cele din urmă, un criteriu de verificare a rugăciunii: efectele rela­ționale și ascetice. Dacă nu produce bunătate, hărnicie, responsabilitate, rugăciunea rămâne doar o formă de confort psihologic sau un exercițiu retoric. Și totuși, chiar așa, insuficientă, rugăciunea este un punct de apropiere de Dumnezeu. Iar dacă rugăciunea noastră este imperfectă, nu înseamnă că trebuie să renunțăm la ea, ci să mergem mai departe, încercând să o însoțim cu cât mai multă bunătate la nivel relațional și lucrare ascetică.

Citeşte mai multe despre:   rugaciune  -   asceza
vezi toate ›Alte articole din Repere și idei
  • „Familia tradiţională” Repere și idei
    „Familia tradiţională”

    Familia este alcătuită dintr-un bărbat și o femeie, la care se adaugă copiii. Familia extinsă reunește mai multe generații sau nuclee familiale ce cuprind părinți, copii, bunici, unchi, mătuși, veri, care

    11 Feb, 2026
  • Declarație de iubire pentru Iaşi Repere și idei
    Declarație de iubire pentru Iaşi

    Fănuş Neagu era nu doar când scria un gheizer de cuvinte. Parcă se scăldase „În văpaia lunii”. În clipa în care se apuca să vorbească, cu un fel de bolboroseală de clo­cot, aveai impresia că dă la

    10 Feb, 2026
  • Centenare Repere și idei
    Centenare

    La fel ca fiecare an, 2026 are și el centenarele lui. Dincolo de eventualele festivisme, mai mult sau mai puțin formale, ele sunt bune prilejuri pentru a reflecta la istoria noastră, la cea a lumii, a artei și

    10 Feb, 2026
TOP 6 Repere și idei