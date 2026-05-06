Samaria - locul în care mila biruiește judecata și iubirea vindecă rănile lumii

În țesătura adâncă a istoriei biblice, Samaria se arată ca un pământ al contrastelor, purtând în sine atât rana despărțirii, cât și taina unei continuități greu de înțeles. Aici a înflorit odinioară centrul Regatului de Nord, iar mai târziu, sub apăsarea cuceririi asiriene, firele neamului s-au amestecat cu popoare străine, alcătu­ind o lume privită cu suspiciune și respingere. Iudeii îi socoteau pe samarineni lipsiți de limpezimea credinței, așezându-i la marginea conștiinței lor religioase și etnice. Și totuși, tocmai în acest spațiu tensionat, rănit de istorie, se descoperă una dintre cele mai adânci și luminoase învățături ale Mântuitorului, o teologie de o finețe greu de pătruns, care avea să se reverse mai întâi în inima unei femei simple, dar însetate de adevăr.

La fântâna lui Iacov, loc binecuvântat de memorie și tradiție, unde pașii patriarhilor încă răsună în adâncul pământului, Mântuitorul Iisus Hristos trece dincolo de toate granițele etnice, religioase și cutumiare ale vremii. El Se apropie de o femeie străină și destul de rătăcită în căutările ei, și îi cere apă - un gest simplu, dar plin de o tainică chemare. Din această cerere smerită se deschide o cale neașteptată către revelație: Apa cea vie, simbol al harului dumnezeiesc, izvor nesecat al vieții lăuntrice.

Dialogul purtat lângă fântâna atât de iubită de iudei dezvăluie nu doar identitatea lui Hristos ca Mesia Cel așteptat, ci și o înțele­gere nouă a închinării. Nu locul, nici muntele, nici templul nu mai sunt hotarul întâlnirii cu Dumnezeu, ci inima care se înalță în duh și în adevăr. Astfel, într-o clipă de har, spațiul devine cer, iar apa obiș­nuită se preschimbă în izvor de viață veșnică.

Părinții Bisericii au contemplat în chipul femeii samarinence icoana sufletului omenesc tulburat, dar însetat după lumină. Sfântul Ioan Gură de Aur vede în ea nu doar slăbiciunea firii, ci și curajul unei deschideri neașteptate. Ea vine la fântână sub povara unei vieți obișnuite, în arșița unei zile apăsătoare, căutând apa efemeră, dar pleacă purtând în sine un izvor de cuvânt viu, devenind vestitoare a lui Hristos în cetate. Nu mai duce apă în vas, ci lumină în sufletul celor ce o ascultă.

La rândul său, Sfântul Chiril al Alexandriei tâlcuiește apa vie ca fiind lucrarea tainică a Duhului Sfânt, care potolește setea cea mai adâncă a omului, o sete care nu aparține trupului, ci duhului. Tradiția Bisericii, în bogăția ei duhovnicească, a numit-o pe această femeie Fotinia, așezând-o alături de Apostoli pentru râvna ei arzătoare. Viața ei, pecetluită în cele din urmă prin mărturisire până la sânge, rămâne o lumină care nu se stinge, o chemare la curaj și fidelitate.

Și nu departe de această descoperire, într-o altă pagină a Noului Testament, Evanghelistul Luca ne așază înainte Pilda samarineanului milostiv. Alegerea unui samarinean drept chip al compasiunii era, pentru ascultătorii vremii, o răsturnare tulburătoare de perspectivă. În contrast cu preotul și levitul, care trec nepăsători pe lângă cel căzut între tâlhari, samarineanul se oprește, se apleacă, în­gri­jește, ridică. El vede nu doar un trup rănit, ci un om.

Prin această pildă, Mântuitorul Iisus Hristos răstoarnă toate criteriile omenești și arată că adevărata noblețe nu izvorăște din neam sau din rang, ci din iubirea concretă, jertfelnică. În inima celui care se oprește și se milostivește se descoperă adevărata apropiere de Dumnezeu.

Astfel, Samaria, deși considerată loc al înstrăinării în mentalitatea iudaică a vremii, devine în lumina Evangheliei un spațiu al întâlnirii, al vindecării și al descoperirii harului. Acolo unde istoria a lăsat răni, Hristos a deschis izvoare. Acolo unde oamenii au ridicat ziduri, El a zidit punți. Iar însetarea omului, purtată cu durere prin veacuri, își găsește adevărata odihnă în apa cea vie, care nu seacă niciodată.

Asemănându-Se El Însuși cu samarinenii, Mântuitorul Se arată a fi Cel care Se pleacă cu nesfârșită iubire asupra omenirii rănite de păcat, asemenea unui doctor ceresc care nu ocolește suferința, ci o atinge pentru a o vindeca. În această lumină, tâlcuirile Sfântului Ambrozie al Mediolanului și ale Fericitului Augustin se deschid ca niște ferestre spre înțelesuri duhovnicești: omul căzut între tâlhari este Adam și, prin el, întreaga omenire rănită de cădere, iar hanul în care este dus devine icoana Bisericii, locul tainic al vindecării, al odihnei și al restaurării în har.

Astfel, Samaria nu mai rămâne doar un ținut marginal, ocolit de pașii celor care se credeau păstrători ai curăției, ci se descoperă în paginile Evangheliei ca un loc ales al întâlnirii. Acolo, Domnul popo­sește și rămâne. Evanghelistul Ioan men­ționează faptul că Iisus a zăbovit în cetatea Sihar două zile - o ședere care, deși scurtă în timp, devine adâncă în semnificație, mai ales dacă ne gândim că în alte locuri a fost respins, alungat, neînțeles. În acest popas smerit se dezvăluie o chemare fără hotare: cuvintele Lui nu sunt destinate doar unui popor, ci întregii lumi. Harul nu cunoaște granițe, iar răspunsul omului rămâne cheia acestei întâlniri.

În gândirea omenească, marginalizarea apare adesea ca o delimitare rece, ca o despărțire între „noi” și „ceilalți”. Cel rătăcit, cel diferit, cel străin este adesea ținut la distanță, ca și cum apropierea ar tulbura ordinea. Așa erau priviți samarinenii: evitați, disprețuiți, excluși din viața religioasă. Și, deși ar putea părea, dintr-o logică strict omenească, că această atitudine avea temei, Mântuitorul Hristos nu o întărește, ci o răstoarnă cu o blândețe care vindecă veacuri de neînțelegeri.

Un episod grăitor, păstrat de Evanghelistul Luca, este cel în care un sat samarinean refuză să-L primească pe Domnul. În fața acestei ostilități, ucenicii Iacob și Ioan, aprinși de râvnă, cer să se coboare foc din cer peste acei oameni. Dar răspunsul Mântuitorului este de o frumusețe dezarmantă: El îi mustră și îi cheamă la o cercetare lăuntrică, arătându-le că Fiul Omului nu a venit să piardă sufletele, ci să le mântuiască. El înțelege refuzul, îl primește fără a-l condamna, și alege să nu distrugă, ci să aștepte. Astfel, accentul se mută de la pedeapsă la vindecare, de la judecată la răbdare, de la focul nimicirii la lumina îndelungii răbdări.

Această pedagogie a iubirii ne învață că Duhul lui Dumnezeu nu lucrează prin violență, ci prin chemare, prin răbdare, prin acea tainică atingere care nu constrânge, ci atrage.

Privind în ansamblu aceste întâmplări, descoperim un fir luminos care leagă toate episoadele din Samaria: o femeie disprețuită nu este ocolită, ci chemată la lumină; un samarinean devine model al iubirii lucrătoare pentru inimile împietrite ale celor ce credeau că știu Legea; un sat care Îl refuză pe Domnul istoriei este lăsat în libertatea sa, fără a fi nimicit, deși ar fi putut fi; și totuși, numai samarineanul dintre cei zece leproși vindecați de Mântuitorul se întoarce să mulțu­mească (Luca 17, 12-18).

Prin aceasta, înțelegem că marginalizarea nu este niciodată un verdict definitiv înaintea lui Dumnezeu. Harul caută neîncetat, așteaptă, bate la ușile inimii chiar și atunci când acestea rămân închise.

Sfântul Ioan Gură de Aur vede în mustrarea ucenicilor o lecție de o delicatețe profundă: râvna adevărată nu poate fi despărțită de iubire. Fără iubire, chiar și zelul devine aspru și lipsit de viață. Iar Fericitul Augustin contemplă o taină și mai adâncă: uneori, Dumnezeu îngăduie chiar și respingerea Sa de către om, pentru a deschide acestuia calea unei întoarceri mai profunde, mai sincere, mai statornice.

Astfel, Samaria nu rămâne doar un loc al istoriei, ci devine simbolul întoarcerii inimii omenești: uneori închisă, alteori rănită, dar mereu căutată de Dumnezeu. Iar Hristos, trecând prin acest ținut disprețuit, ne arată că nici un suflet nu este prea departe, nici o rană prea adâncă și nici o respingere definitivă atunci când iubirea dumnezeiască își pleacă fruntea spre om.

Samaria, în înțelesul ei istoric și duhovnicesc, se arată ca un loc al celor marginalizați, al celor respinși de spiritul vremii, purtând stigmatul unei depărtări pe care oamenii o socoteau de netrecut. Și totuși, în chip minunat, Mântuitorul a transfigurat acest spațiu, preschimbându-l într-un loc al descoperirii, al întâlnirii și al luminii. Acolo unde omul vedea o margine, Dumnezeu a așezat un început.

Iubirea lui Dumnezeu nu se măsoară după vrednicia celor care o primesc, nici nu se cântărește în balanțele noastre omenești, atât de fragile și schimbătoare. Ea nu se retrage în fața atitudinilor noastre adesea potrivnice, nici nu se stinge în fața indiferenței sau a împietririi. Dimpotrivă, această iubire rămâne deschisă, asemenea unui izvor care nu încetează să curgă, și așteaptă - așteaptă cu răbdare, așteaptă cu nădejde, așteaptă cu o tăcere plină de lumină.

Samaria și ținuturile ei devin, astfel, pentru fiecare dintre noi, o cateheză permanentă, o chemare adâncă la cercetare lăuntrică. În oglinda acestui loc, ne descoperim propriile tendințe de a delimita, de a separa, de a exclude. Ne regăsim, uneori fără să vrem, într-o înclinație de a ridica ziduri acolo unde ar trebui să deschidem porți. Și totuși, Evanghelia ne arată neîncetat că acolo unde noi trasăm granițe, Dumnezeu deschide drumuri; acolo unde noi închidem, El cheamă; acolo unde noi judecăm, El vindecă.

Când omul este așezat la margine, în colțul uitării sau al respingerii, se poate naște, tainic, un drum nou - o cale a întoarcerii, a regăsirii, a luminii. Iar iubirea, această taină necuprinsă, nu este o răsplată rezervată doar celor pe care îi socotim vrednici, deși, după măsura noastră, aceștia ar părea mai îndreptățiți. Ea se revarsă peste toți, fără excepție, asemenea unei ploi binecuvântate care nu deosebește între drepți și păcătoși.

Pentru aceasta a venit Mântuitorul în lume: ca să ne arate că iubirea Sa este mai puternică decât moartea, mai adâncă decât orice cădere și mai statornică decât orice judecată omenească. Iubirea Lui nu se sfârșește, nu se împuținează, nu se supune părerilor sau criteriilor noastre, pentru că este dumnezeiască, liberă și veșnică.

În fața acestei iubiri, tiparele noastre se dovedesc sărace și limitate. De multe ori, sentimentul omenesc pe care îl numim - adesea pe nedrept - iubire se întoarce spre sine, caută răsplată, se hrănește din recunoaștere și se împu­ținează în fața refuzului.

Dar iubirea lui Dumnezeu se dă­ru­iește fără să ceară, rămâne fără să se impună, iartă fără să obosească. Ea nu închide niciodată ușa, ci rămâne în prag, luminând, chemând și așteptând, până când inima omului va învăța, în cele din urmă, să răspundă...