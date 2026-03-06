Scriitorul între demnitatea cuvântului și responsabilitatea conștiinței

La începutul lui martie, în a treia zi a lunii, în fiecare an, lumea culturală își îndreaptă privirea spre scriitori, cei care, prin forța discretă a condeiului, modelează con­științe și construiesc punți între generații. Ziua Mondială a Scriitorilor, marcată la această da­tă, își are originea în hotărârile adoptate în 1986, acum 40 de ani, în cadrul Congresului PEN International (Poets, Essayists, Novelists - Poeți, Eseiști și Romancieri), or­ga­nizație fondată la Londra în 1921, cu vocația explicită de a apăra libertatea de expresie și solidaritatea dintre autori. Stabilirea acestei zile ca moment de celebrare a scriitorilor a fost un gest de asumare identitară a breslei literare mondiale, o reafirmare a demni­tății profesiei și a rolului său în viața publică.

De-a lungul deceniilor, numeroase țări au preluat și marcat această dată prin conferințe, lecturi, colocvii academice sau întâlniri culturale, legitimitatea sa consolidându-se prin continuitatea celebrării și prin asumarea ei de către organizații literare, uniuni ale scriitorilor ori instituții academice. Este o zi născută din conștiința profesiei, dar și din responsabilitatea celor care știu că scrisul nu înseamnă doar artă, ci și misiune.

În spațiul românesc, în mediile culturale și bisericești se evocă în mod consecvent data de 3 martie, considerată un prilej de reflecție asupra statutului scriitorului într-o epocă marcată de relativism și de volatilitatea discursului public. În vremuri când informația circulă cu o viteză amețitoare, iar limbajul decade adesea la rangul de instrument de manipulare sau de divertisment superficial, literatul autentic rămâne un reper al echilibrului și luci­di­tății. El este chemat să-i redea lexicului gravitatea ontologică, să-l smulgă din banalitate și să-l reașeze în orizontul adevărului.

Teologia conferă cuvântului o demnitate aparte, căci „la început era Cuvântul” (Ioan 1, 1). Această afirmație scripturistică nu este un simplu enunț, ci o ontologie a sensului. A scrie echivalează cu a participa, într-o măsură umană, la lucrarea Logosului. De aceea, scriitorul nu are doar o responsabilitate pur estetică, ci și una profund morală. El modelează atât fraze, cât și mentalități; construiește imagini, dar, în egală măsură, in­flu­en­țează conștiințe. Autorii contemporani, mai mult ca oricând, se văd puși în fața unei alegeri: fie se conformează fluxului ideologic dominant, fie își asumă riscul verticalității. Într-o cultură a relativizării valorilor, a confuziei morale, a fragmentării identitare, ei pot alege să devină e­coul zgomotului general sau, dimpotrivă, vocea discernământului. A pune în pagină adevărul presupune curaj. A apăra demnitatea persoanei umane, sacralitatea vieții, libertatea responsabilă și solidaritatea nu înseamnă a face prozelitism, ci a rămâne fidel unei antropologii autentice.

Nu cred să greșesc când afirm că activitatea scriitorului se preschimbă într-o „diaconie a comunicării” care cheamă la comuniune, lu­ându-și ca principal instrument de lucru cuvântul, derivat din latinescul convenctus, cu semnifi­cația de „adunare”. Prin urmare, din moment ce funcția cea dintâi a cuvântului este să adune laolaltă oamenii, toți avem o mare răspundere pentru felul în care ne folosim de el. Însuși Mântuitorul Hristos ne-a prevenit că fiecare dintre noi va da seamă de vorbele rostite în comunicarea cu semenii. Dacă ne servim de vorbire spre a-i apropia pe oameni de Dumnezeu și întreolaltă, săvârșim o faptă bună. De aceea, scriitorul își împlinește sensul înalt numai slujind adevăratei realități: abia atunci el capătă o putere ziditoare, deoarece menirea fundamentală a logosului divin și a celui profan este de a ctitori persoana umană întru frumusețe spirituală, întru bine, adevăr, frumos și dreptate.

Responsabilitatea civică a omului de litere derivă tocmai din puterea cuvântului. El poate legitima sau demasca nedreptatea, poate cultiva ura ori poate vindeca prin sens. Iată de ce autorul creștin are chemarea de a sluji valorilor perene nu prin moralism rigid, ci prin coerență interioară și finețe intelectuală. El trebuie să arate că libertatea nu devine sinonimă cu arbitrarul, iar pluralismul nu înseamnă anularea adevărului. Istoria culturii universale confirmă că scriitorii Bisericii s-au numărat printre cei mai influenți formatori ai civilizației. Părinții patristici nu au fost doar teologi, ci și creatori de limbaj și arhitecți ai unei gândiri care a structurat concepte fundamentale precum persoana, conștiința, libertatea, responsabilitatea. Literatura ascetică a explorat adâncimile sufletului cu o finețe psihologică remarcabilă, iar imnografia a unit frumusețea estetică și rigoarea dogmatică, realizând o armonizare între adevăr și expresie.

În spațiul românesc, acest dublu rol al scrierilor s-a vădit dintotdeauna, îmbogățind limba și sensibilitatea teologică, modelând și înfru­mu­sețând deopotrivă însăși expresivitatea limbii române. Astfel scriitorii bisericești au oferit cititorilor moda­lități conceptuale pentru în­țe­legerea realității după criterii duhovnicești. Literatura bisericească nu a rămas izolată în sfera liturgică, ci a influ­ențat modul în care generații întregi de oameni de cultură au gândit despre om, lume și Dumnezeu.

Autorii bisericești, în aceeași tradiție, au fost pedagogi ai neamului și apărători ai identității spirituale. Ei nu s-au mulțumit să creeze texte destinate unui public elitist, ci au mediatizat sensuri ce au traversat veacurile. Prin scrierile lor, de la meditații teologice la reflecții culturale profunde, ei au demonstrat că românismul și creștinismul nu reprezintă lumi separate, ci două dimensiuni ale aceleiași responsabi­lități civice și spirituale. În acest sens, cultura națională și limba română se bucură de roadele cărturarilor care, ancorându-se în leagănul credin­ței, au răspândit sensul autentic al existenței. Relația dintre cult, cultură și spiritualitate eviden­țiază ideea că actul scris - mai ales atunci când se fundamentează pe valori creștine - nu constituie doar o expresie artistică, ci și o contri­buție la edificarea conștiinței co­mu­nității, religioase și civile.

Astăzi, scriitorul creștin se vede chemat să continue tradiția slujirii prin cuvânt. Nu prin discurs polemic, ci prin profunzime; nu prin radicalism verbal, ci prin claritate și echilibru; nu prin adaptare oportunistă, ci prin fidelitate față de adevăr. Într-o lume dominată de zgomot, el poate reintroduce tăcerea reflexivă. Într-un spațiu public tensionat, el poate cultiva dialogul, iar într-o cultură a superficialului el poate redeschide orizontul adâncimii.

Ziua Mondială a Scriitorilor devine, astfel, mai mult decât o simplă comemorare profesională. Ea provoacă un examen de conștiință pentru cei care lucrează cu materia sensibilă a limbajului, reprezentând o chemare la responsabilitate morală, la discernământ intelectual și la slujirea valorilor autentice. Căci, acolo unde cuvântul este adevărat, cultura înflorește, iar când scrisul rămâne fidel luminii, societatea nu se prăbușește în confuzie. În ultimă instanță, omul de litere autentic nu scrie numai spre a fi citit, ci și pentru a lumina. Iar lumina, chiar dacă pare discretă, are puterea de a risipi întunericul. În acest sens, Ziua Mondială a Scriitorilor nu este o banală dată din calendar, ci o chemare la verticalitate și slujire, o reafirmare a demnității cuvântului și a respon­sabilității conștiinței.