...bobocii, zice o vorbă din popor. Expresia e de două ori derutantă și ar merita discutată la orele de Limba română, căci implică o omonimie și o metonimie!

În primul rând, nu este vorba despre puii de gâscă ori de rață, așa cum probabil le trece prin minte celor care o aud, citesc și/sau folosesc, ci despre „puii” de floare.

În al doilea rând, de fapt nu este vorba nici despre „caliciul nedeschis al unei flori; floare care începe să se deschidă”, cum zice la dicționar, ci, în general, despre primele stadii ale oricărei plante. Acestea se manifestă de regulă primăvara sau la începutul verii, or, vorba asta vrea să spună că degeaba te-ai apuca atunci de numărat și evaluat - în special recoltele -, relevant este ce se poate vedea toamna, când e răsplătită prin rezultate munca de până atunci.

În timp, zicala a căpătat și un sens figurativ, vizând în special elevii și studenții. Teoretic, având în vedere semnificația de începător, în diferite contexte, a cuvântului boboc, ar trebui să fie vorba doar despre cei care pășesc în primul an al unui ciclu de învățământ: clasa pregătitoare, a cincea, primul an de liceu și primul an de facultate, la al cărui debut se organizează și de mult tradiționalul „Balul bobocilor”. Dar, cu generozitate - și, aș zice, cu tandrețe -, termenul s-a extins pentru toți copiii, adolescenții și tinerii care toamna încep ori reîncep școala. Și, oricât ar mima unii dintre ei (cei mai mari, desigur) indiferența flegmatică sau pusă pe ironii, este întotdeauna un moment emoționant. În paranteză fie spus, părinții și bunicii nici nu încearcă să mimeze, sunt topiți de-a dreptul.

Așadar, ora recoltei, respectiv ora primilor pași pe calea unei recolte viitoare, de alt fel, de­sigur.

Dar nu numai atât. Tot toamna se „numără” și vacanțele. Unde am reușit să ajungem, cum ne-am simțit acolo, cu ce impresii ne-am întors, ce scriem în jurnalele noastre personale, dacă avem așa ceva, sau măcar pe rețelele sociale, ori le povestim prietenilor, colegilor, rudelor care n-au fost cu noi. Pe de altă parte, unde visăm să mergem data viitoare - nu neapărat peste un an, poate fi mai devreme, în definitiv merităm, nu?, mai mult de o vacanță pe an, la cât de mult muncim sau învățăm și la cât de stresantă este viața din afara vacanțelor.

Tot toamna se numără unele dintre perfor­manțele și evenimentele sportive ori artistice, precum, de pildă, extrem de prestigiosul, pe plan mondial, Festival Internațional „George Enescu”, care, anul acesta, aflat la cea de-a 27-a ediție, are loc între 24 august și 21 septembrie.

Nu în ultimul rând, pentru noi, copiii Bisericii Ortodoxe Române, 1 septembrie, prima zi de toamnă calendaristică, este începutul noului an bisericesc. Cum nu s-ar putea mai frumos, pentru că momentul este perfect pentru a ne gândi, fiecare în parte și toți împreună, la un alt tip de recoltă, cea mai importantă dintre toate, recolta spirituală. O altă vorbă din popor spune: „Culegi ce-ai semănat”. În cazul acesta, ce-ai semănat în sufletul tău, dar și în sufletele, mințile și viețile din jur. Cât bine ai făcut, cât de generos ai fost, cât de modest, cât de smerit, cât de bun creștin.

Un bilanț spiritual este mai mult decât necesar și binevenit.

Oricând, dar mai ales toamna.

Când se numără bobocii.