Un mileniu cu Ziarul Lumina

Nouă milioane de pagini digitalizate, Alba Carolina, Ambasadori în halate albe, Ana Davila, Arhitecții României moderne, Ars Amatoria, Atena, Biserica în spațiul online, Bulgaria, bullying, Casa Elisabeta Rizea, Castelul Corvinilor, Castrul Jidova, Cel mai vârstnic om din lume, Cercetașii României, Copiii hipoacuzici, Corneliu Coposu, Crăciunul pe glob, Despre timbre, Diverse evenimente culturale, Echipa de robotică a elevilor din Ploiești, Fake news, Filippi și Lydia, Foișorul de Foc, Galați și Brăila, Histria și Enisala, Iconarii din Otopeni, Interviuri la Festivalul Enescu, Îngrijiri paliative, Laserul și alte institute de la Măgurele, Limitele IA, Lumina la Lumina, Lutierii români, Maia Morgenstern, Mausoleul Mateiaș, Mănăstiri și biserici, Meșterul monument, Momentul despărțirii de Alex Ștefănescu, mormântul misterios de la Documaci, numeroase muzee și case memoriale, numeroase lansări și prezentări de cărți, O doctoriță română în Palermo, Observatorul astronomic București, Organismele inter­naționale, Pace ție, cititorule, Palatul moderni­tății, Palatul Potlogi, Palatul tinereții, Pandemia de COVID-19, Planetariul de sub pământ, Praga, Preotul fizician, Religie și știință, Români în administrații locale din Austria, Germania, Spania, Anglia, Revista presei, România pentru Ucraina, Românii în lume, Români centenari, Sfântul Nectarie, Solomon Marcus, Spitale de psihiatrie, Spitale publice pe bani privați, Supereroi printre noi, Șugag, Tomis și Callatis, Topoloveni, Ținutul Buzăului, Un centru medical unic în țară, Veliko Tîrnovo, Viața și credința în închisoare, Vila Florica și locul unde odihnesc Brătienii.

Acestea sunt o parte dintre subiectele celor o mie de articole, covârșitoarea majoritate a lor din 2019 încoace, pe care le-am semnat până azi în Ziarul Lumina, primul cotidian creştin din România şi singurul creştin ortodox din lume. Le-am pus în ordine alfabetică pentru că toate contează pentru mine.

Am intrat în presă în 1992 și valurile ei m-au purtat prin diverse redacții, în toate mediile de jurnalism: ziar, săptămânal, lunar, radio, televiziune, agenție de știri. Nicăieri însă n-am ajuns să public atât, chiar dacă aș aduna și colaborările din vremurile în care scriam în mai multe locuri. Dar ceea ce contează cel mai mult este că în acești șase ani am umblat și am făcut reportaje mai mult decât în restul celor 27 de ani de jurnalism, verificând - dacă mai era nevoie - că nu există subiect neinteresant și că orice loc are frumusețea lui.

Țin să spun că nimeni, niciodată, la Ziarul Lumina, nu mi-a impus un subiect, nu mi-a refuzat un subiect, nu m-a cenzurat și nu mi-a cerut să-mi schimb stilul. M-am simțit aici, din prima zi, acasă, în mijlocul unor colegi minunați, care m-au primit cu căldură, cu care am legat relații de prietenie și de la care am avut multe de învățat. Parcă sunt aici de o mie de ani!

Nu voi reuși niciodată să mulțumesc suficient celor de care a depins și depinde prezența mea în aceste pagini: în ordine cronologică, Daniela Șontică, Gabriela Zamora, Alexandru Briciu, Ciprian Bâra, deasupra lor părintele director Nicolae Dascălu și dea­supra tuturor, cel care a văzut că locul meu e pe teren, Părintele Patriarh Daniel. Recu­noș­tință pe viață!