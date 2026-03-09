Comisia Europeană și-a prezentat săptămâna trecută propunerile privind reindustrializarea continentului, decarbonizarea și combaterea concurenţei chineze, grupate în strategia „Made in Europe”. Aşa-numitul
Ajutor pentru repararea conductei Drujba
UE analizează acordarea de ajutor financiar Ucrainei pentru repararea conductei Drujba, avariată în ianuarie de un atac rusesc, în condiţiile în care Ungaria şi Slovacia blochează sprijinul pentru Kiev şi sancţiunile împotriva Rusiei până la reluarea livrărilor de petrol prin conductă, transmite Bloomberg. Oleoductul ar putea deveni operaţional abia peste o lună şi jumătate, a susținut joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP. (C.Z.)