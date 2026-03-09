Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Franța își va extinde capabilitățile nucleare

Data: 09 Martie 2026

Franţa îşi va spori numărul focoaselor nucleare, intrând într-o nouă etapă a descurajării nucleare, a anunţat preşedintele Emmanuel Macron, citat de AFP. Potrivit acestuia, Regatul Unit, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia şi Danemarca „au acceptat” să participe la „descurajarea avansată” propusă de Paris. Cele opt state ar putea găzdui „forţe aeriene strategice” franceze, ce se vor „disemina în profunzimea continentului european”. Datele unor institute interna­ționale arată că Franța deţine 290 de focoase, fiind a patra putere nucleară, după Rusia, SUA şi China. (C.Z.)

