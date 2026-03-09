Comisia Europeană și-a prezentat săptămâna trecută propunerile privind reindustrializarea continentului, decarbonizarea și combaterea concurenţei chineze, grupate în strategia „Made in Europe”. Aşa-numitul
Franța își va extinde capabilitățile nucleare
Franţa îşi va spori numărul focoaselor nucleare, intrând într-o nouă etapă a descurajării nucleare, a anunţat preşedintele Emmanuel Macron, citat de AFP. Potrivit acestuia, Regatul Unit, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia şi Danemarca „au acceptat” să participe la „descurajarea avansată” propusă de Paris. Cele opt state ar putea găzdui „forţe aeriene strategice” franceze, ce se vor „disemina în profunzimea continentului european”. Datele unor institute internaționale arată că Franța deţine 290 de focoase, fiind a patra putere nucleară, după Rusia, SUA şi China. (C.Z.)