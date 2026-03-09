Comisia Europeană și-a prezentat săptămâna trecută propunerile privind reindustrializarea continentului, decarbonizarea și combaterea concurenţei chineze, grupate în strategia „Made in Europe”. Aşa-numitul
Polonia limitează ajutorarea refugiaților ucraineni
O nouă lege ce limitează ajutoarele sociale pentru ucrainenii aflaţi în Polonia a intrat în vigoare, transmite AFP. În virtutea noii legi, serviciile sociale sunt accesibile doar minorilor, persoanelor ce au loc de muncă, victimelor torturii sau violului şi grupurilor vulnerabile din centre de găzduire. „Situaţia este acum mai stabilă”, a spus Adam Szlapka, purtător de cuvânt al guvernului. Refugiaţii ucraineni continuă totuşi să beneficieze de un statut protejat în Polonia, cel puţin până în martie 2027. (C.Z.)