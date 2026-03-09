Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Polonia limitează ajutorarea refugiaților ucraineni

Actualitate socială
Data: 09 Martie 2026

O nouă lege ce limitează ajutoarele sociale pentru ucrainenii aflaţi în Polonia a intrat în vigoare, transmite AFP. În virtutea noii legi, serviciile sociale sunt accesibile doar minorilor, persoanelor ce au loc de muncă, victimelor torturii sau violului şi grupurilor vulnerabile din centre de găzduire. „Situaţia este acum mai stabilă”, a spus Adam Szlapka, purtător de cuvânt al guvernului. Refugiaţii ucraineni continuă totuşi să beneficieze de un statut protejat în Polonia, cel puţin până în martie 2027. (C.Z.)

