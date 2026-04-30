Apel la fermieri să depună cererile de plată

Data: 08 Mai 2026

Directorul general al APIA, Adrian Pintea, a făcut apel către fermieri să depună cât mai rapid dosarele pentru schemele de plată aferente anului 2026, în condițiile în care termenul expiră peste o lună, iar până acum nu au fost depuse decât circa jumătate dintre cererile estimate. Data de 5 iunie rămâne termen-limită pentru depunerea cererilor la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), iar în actualul context politic nu poate fi garantată o eventuală prelungire, a transmis și ministrul interimar al agriculturii, Tanczos Barna.

„Cu interimatul nu văd probabilă o prelungire de termen. (…) Un lucru este cert, avem un termen-limită şi facem apel la toţi fermierii să vină să depună cererile, pentru că nimeni nu poate garanta că în ultima săptămână o să existe o decizie de prelungire. Termenul limită, 5 iunie, trebuie respectat”, a declarat Tanczos Barna, potrivit Agerpres.

Într-un comunicat publicat acum două zile, APIA ruga fermierii să respecte programările şi să depună cererile de plată aferente Campaniei 2026 în timp util, „pentru a evita aglomerarea din ultimele zile şi eventualele întârzieri”. „Se depune o singură cerere de plată, chiar dacă solicitantul utilizează suprafeţe de teren şi/sau deţine exploataţii cu cod ANSVSA în diferite localităţi sau judeţe. Cererea de plată, inclusiv declaraţia de suprafaţă, se completează în aplicaţia geospaţială AGI Online”, a precizat instituţia.

Potrivit APIA, până la 5 mai, au fost depuse 389.020 de cereri, pentru o suprafaţă de 2,45 milioane ha. În Campania 2025, au fost înregistrate 708.012 cereri pentru 9,87 milioane ha, iar în 2024 - 730.395 de cereri pentru 9,96 milioane ha. (C.Z.)