Argumente pro și contra tratatului cu Mercosur

Data: 16 Ianuarie 2026

România a votat în favoarea acordului dintre UE şi Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay), după ce a negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor, cu precădere în sectorul agricol, a transmis președintele Nicușor Dan. Fermierii se tem, însă, că deschiderea pieţei UE către importurile sud-americane riscă să genereze concurenţă neloială, presiuni asupra preţurilor şi pierderi în sectoarele zootehnic şi cerealier.

Pentru România, acordul UE - Mercosur are avantaje, dar și riscuri, așa cum rezultă din numeroasele reacții venite în ultimele zile de la oficiali, reprezentanți ai mediului economic sau organizații ale fermierilor.

La capitolul beneficii, se pot enumera următoarele: în primul rând, eliminarea treptată a peste 90% din taxele vamale dintre cele două blocuri deschide o piaţă nouă pentru exporturile româneşti. În opinia Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), de pe urma acordului vor câștiga industria auto și de componente, cea chimică și farma, producătorii de utilaje și echipamente. De asemenea, România fiind puternic conec­tată la vestul Europei, dacă industria vestică câștigă, și exporturile românești cresc, consideră CCIR. În al doilea rând, accesul la o nouă piață de 260 de milioane de consumatori va reduce dependența UE de unii parteneri mari și va crește relevanța sa geopolitică. Un alt avantaj va fi pentru consumatori, deoarece mai multe importuri la prețuri mai mici vor face alimentele mai accesibile.

CCIR consideră că acordul trebuie analizat cu obiectivitate, având în vedere economia bazată pe industrie (circa 30% din PIB), „iar întreaga industrie este conec­tată la ţările super-industrializate din Europa de Vest”, și în care agricultura reprezintă 4,5% din PIB.

Critici aspre au venit din partea sectorului agricol. Principalul dezavantaj al tratatului identificat de organizații cum sunt Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România (Forumul APPR) sau Federaţia sindicală AGRO-STAR se referă la concurența neloială generată de costurile diferite de producție. De asemenea, ar putea apărea pierderi la carnea de vită și pasăre - din cauza cotelor preferențiale, la cereale - scăderea zootehniei ar reduce cererea internă pentru furaje. Fermierii mai reclamă riscul de vulnerabilizare a forței de muncă din agricultură, clauzele de protecție insuficiente, cu măsuri de salvgardare reactive (nu preventive). În privința temerilor privind standardele mai permisive din Mercosur referitor la pesticide sau OMG/tehnici genomice, UE a subliniat în mai multe rânduri că acordul impune respectarea normelor UE la toate importurile.

„Acordul UE - Mercosur reprezintă un test major de coerenţă pentru Uniune. Consolidarea poziţiei globale a UE nu poate fi realizată prin slăbirea propriilor sectoare strategice”, a transmis Forumul APPR, potrivit Agerpres. (C.Z.)