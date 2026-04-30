BNR: Monede aniversare cu echipa Steaua

Data: 07 Mai 2026

Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic o monedă din argint, cu valoarea nominală de 10 lei, şi o monedă din tombac cuprat, cu valoarea nominală de 1 leu, dedicate sărbătoririi a 40 de ani de la câştigarea, la 7 mai 1986, a Cupei Campionilor Europeni de către Steaua Bucureşti. Tirajele maxime sunt de 4.000 de piese pentru moneda din argint, care costă 1.000 de lei, şi tot de 4.000 pentru cea din tombac cuprat, care are prețul de vânzare de 260 de lei, inclusiv TVA şi certificatul de autenticitate. (C.Z.)