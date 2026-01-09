„Brushing“, escrocheria trimiterii unui colet fals

Escrocheriile de tip „brushing”, prin care un vânzător fals trimite un colet la adresa unei persoane alese la întâmplare dintr-o bază de date obținută ilegal sau la limita legii, cu scopul de a umfla în mod fraudulos ratingul unui produs pe platformele de comerț online, este în continuă expansiune, arată o analiză de specialitate, publicată recent pe blogul Eset România.

Sistemul de fraudă funcţionează după un tipar clar: un hacker obţine o listă de nume şi adrese poştale, fie prin breşe de date, fie prin intermediul site-urilor de căutare a persoanelor, fie din surse disponibile public; creează un cont fals pe o platformă de comerț electronic, pe care îl foloseşte pentru a „cumpăra” produsul de pe platformă şi-l expediază la adresa victimei. Apoi, atacatorul foloseşte contul fals pentru a posta o recenzie de 5 stele, sporind („brushing up”) reputaţia şi vizibilitatea articolului.

„Nu vorbim despre o escrocherie inofensivă. Pe de o parte, faptul că sunteţi vizat într-o astfel de schemă ar putea însemna că datele dvs. sunt expuse în underground-ul digital. Pe de altă parte, escrocii ar putea testa astfel dacă datele sunt corecte, pentru a trece la etapa următoare, care implică o fraudă de identitate mult mai gravă”, explică Phil Muncaster, expert în securitate cibernetică, de aceea îndeamnă la vigilenţă sporită.

