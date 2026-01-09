Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
„Brushing“, escrocheria trimiterii unui colet fals

Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 16 Ianuarie 2026

Escrocheriile de tip „brushing”, prin care un vânzător fals trimite un colet la adresa unei persoane alese la întâmplare dintr-o bază de date obținută ilegal sau la limita legii, cu scopul de a umfla în mod fraudulos ratingul unui produs pe platformele de comerț online, este în continuă expansiune, arată o analiză de specialitate, publicată recent pe blogul Eset România. 

Sistemul de fraudă funcţionează după un tipar clar: un hacker obţine o listă de nume şi adrese poştale, fie prin breşe de date, fie prin intermediul site-urilor de căutare a persoanelor, fie din surse disponibile public; creează un cont fals pe o platformă de comerț electronic, pe care îl foloseşte pentru a „cumpăra” produsul de pe platformă şi-l expediază la adresa victimei. Apoi, atacatorul foloseşte contul fals pentru a posta o recenzie de 5 stele, sporind („brushing up”) reputaţia şi vizibilitatea articolului.

„Nu vorbim despre o escrocherie inofensivă. Pe de o parte, faptul că sunteţi vizat într-o astfel de schemă ar putea însemna că datele dvs. sunt expuse în underground-ul digital. Pe de altă parte, escrocii ar putea testa astfel dacă datele sunt corecte, pentru a trece la etapa următoare, care implică o fraudă de identitate mult mai gravă”, explică Phil Muncaster, expert în securitate cibernetică, de aceea îndeamnă la vigilenţă sporită. 
 

