Burse pentru cetățeni non-UE
Ministerul Afacerilor Externe a lansat programul de burse oferite de Guvernul României cetăţenilor străini din state non-UE pentru anul universitar 2026-2027. Programul este derulat de MAE şi finanţat din bugetul Ministerului Educaţiei. Mai multe informaţii se găsesc pe platforma StudyInRomania şi pe site-ul MAE. Aplicaţiile pot fi încărcate pe StudyInRomania între 16 februarie și 31 martie, iar rezultatele vor fi anunţate în jurul datei de 15 iulie. (C.Z.)