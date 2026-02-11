Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Burse pentru cetățeni non-UE

Data: 18 Feb 2026

Ministerul Afacerilor Externe a lansat programul de burse oferite de Guvernul României cetăţenilor străini din state non-UE pentru anul universitar 2026-2027. Programul este derulat de MAE şi finanţat din bugetul Ministerului Educaţiei. Mai multe informaţii se găsesc pe platforma StudyInRomania şi pe site-ul MAE. Aplicaţiile pot fi încărcate pe StudyInRomania între 16 februarie și 31 martie, iar rezultatele vor fi anunţate în jurul datei de 15 iulie. (C.Z.)

