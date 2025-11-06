Campanie națională antifumat adresată adolescenților

Data: 06 Noiembrie 2025

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), alături de Colegiul Medicilor Stomatologi şi direcţiile de sănătate publică, desfăşoară în perioada noiembrie - decembrie, la nivel naţional, campania „România respiră curat!”, care are ca scop informarea şi conştientizarea adolescenţilor despre impactul nociv al tutunului și care atrage atenția că fumatul reprezintă una dintre cele mai grave amenințări pentru sănătatea publică. Pe glob, peste 8,7 milioane de oameni mor anual din cauza tutunului, iar fumatul este un important factor responsabil de cancer în UE, cauzând peste un sfert din decesele prin această boală.

În România, 18,7% din populația de peste 15 ani fumează zilnic, ușor peste media UE de 18,4%. În rândul adolescenților, prevalența fumatului era de 23% în 2022, semnificativ mai mare decât în UE (17%). De asemenea, în țara noastră, mai multe fete (28% din total) decât băieți (23%) au declarat că au folosit țigări electronice, arată INSP pe site-ul propriu.

Reprezentanții institutului precizează că limitarea consumului de tutun este una dintre cele mai eficiente modalități de a îmbu­nă­tăți starea generală de sănătate, arătând că „este necesară implicarea părinţilor, cadrelor didactice, profesioniştilor din sănătate publică şi autorităţilor locale, care pot acţiona ca vectori de influenţă şi de susţinere a comportamentelor sănătoase”. Campania își propune, astfel, instruirea grupurilor men­țio­nate mai sus „în ceea ce privește identificarea timpurie a riscurilor, oferirea de sprijin psihologic și susținerea adolescenților” în deciziile lor de a nu începe să consume tutun sau de a renunța la acest obicei nesănătos. (C.Z.)

