Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Cele mai prospere regiuni din Europa

Cele mai prospere regiuni din Europa

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 04 Noiembrie 2025

În Uniunea Europeană, în 2023, PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare (PPS) a fost de 38.100 PPS, în creştere de la 36.000 în 2022, arată datele publicate recent de Eurostat. La nivelul regiunilor, cel mai mare PIB/locuitor s-a înregistrat în Dublin (139.500 PPS) şi Sud-Vest (137.300 PPS), ambele din Irlanda, în Wolf­sburg - Germania (136.500) şi Paris - Franţa (126.900). Cel mai mic PIB pe cap de locuitor a fost în Mayotte, o regiune a Franţei de peste mări (10.500 PPS) și două regiuni din Bulgaria: Haskovo (11.000) şi Silistra (11.100). Datele Eurostat arată că regiunile din UE cu un PIB/locuitor scăzut, mai mic de 15.000 PPS, erau în Bulgaria, Grecia, România, Polonia și Ungaria. În România, PIB-ul pe cap de locuitor a fost de 29.700 PPS în 2023, în creştere de la 26.500 PPS în 2022. Defalcat, pe patru zone mari, în macroregiunea 1 (Nord-Vest şi Centru), PIB/locuitor era 26.800 PPS (în creştere de la 24.000 PPS în 2022), în macroregiunea 2 (Nord-Est şi Sud-Est) de 20.200 PPS (față de 17.900 PPS în 2022), în macroregiunea 4 (Sud-Vest şi Vest) de 26.400 PPS (față de 23.700 PPS în 2022). Cea mai bogată este macroregiunea 3 (Sud-Muntenia şi Bucureşti-Ilfov), cu un PIB/locuitor de 45.000 PPS, peste media europeană (în creştere de la 39.900 PPS în 2022).

Citeşte mai multe despre:   Eurostat  -   Uniunea Europeană
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială