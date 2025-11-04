Cele mai prospere regiuni din Europa

În Uniunea Europeană, în 2023, PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare (PPS) a fost de 38.100 PPS, în creştere de la 36.000 în 2022, arată datele publicate recent de Eurostat. La nivelul regiunilor, cel mai mare PIB/locuitor s-a înregistrat în Dublin (139.500 PPS) şi Sud-Vest (137.300 PPS), ambele din Irlanda, în Wolf­sburg - Germania (136.500) şi Paris - Franţa (126.900). Cel mai mic PIB pe cap de locuitor a fost în Mayotte, o regiune a Franţei de peste mări (10.500 PPS) și două regiuni din Bulgaria: Haskovo (11.000) şi Silistra (11.100). Datele Eurostat arată că regiunile din UE cu un PIB/locuitor scăzut, mai mic de 15.000 PPS, erau în Bulgaria, Grecia, România, Polonia și Ungaria. În România, PIB-ul pe cap de locuitor a fost de 29.700 PPS în 2023, în creştere de la 26.500 PPS în 2022. Defalcat, pe patru zone mari, în macroregiunea 1 (Nord-Vest şi Centru), PIB/locuitor era 26.800 PPS (în creştere de la 24.000 PPS în 2022), în macroregiunea 2 (Nord-Est şi Sud-Est) de 20.200 PPS (față de 17.900 PPS în 2022), în macroregiunea 4 (Sud-Vest şi Vest) de 26.400 PPS (față de 23.700 PPS în 2022). Cea mai bogată este macroregiunea 3 (Sud-Muntenia şi Bucureşti-Ilfov), cu un PIB/locuitor de 45.000 PPS, peste media europeană (în creştere de la 39.900 PPS în 2022).