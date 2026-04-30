Consultări informale la Cotroceni

Data: 07 Mai 2026

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va face consultări informale cu partidele politice pentru formarea unui nou Guvern, urmate de consultări formale, atunci când opţiunile se vor cristaliza. Șeful statului a transmis, într-o declaraţie, că un Executiv pro-occidental va fi numit „într-un termen rezonabil”. „Înţeleg aşteptările românilor legate de funcţionarea statului şi mai ales de corupţie. Înţeleg aşteptările legate de viaţa de zi cu zi şi o să le am în vedere în discuţiile cu partidele”, a spus Nicușor Dan. El a reiterat că România este un stat stabil şi că există consens al partidelor pro-europene pe aderarea la OCDE, bugetul pe 2026, pe SAFE şi PNRR. (C.Z.)