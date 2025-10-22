Coşul minim pentru un trai decent: 11.370 lei/lună

Data: 22 Octombrie 2025

Valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent pentru familia de referință, formată din doi adulţi şi doi copii, a crescut la 11.370 de lei pe lună, în septembrie 2025, cu 8,8% faţă de 2024, potrivit actualizării acestui indicator realizate de Fundaţia Friedrich Ebert România. Faţă de septembrie 2024, valoarea coşului este cu 920 de lei mai mare.

Valoarea coşului minim pentru acest an a fost calculată de Fundaţia Friedrich Ebert România (FES) şi Syndex România pe baza indicilor de preţuri comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică pentru septembrie 2025. În coșul minim de consum sunt incluse sumele necesare unei familii pentru nevoile de bază (hrană și locuință) și pentru alte necesități legate, de exemplu, de igiena personală, transport, îmbrăcăminte etc. „Ideea unui coş minim de consum pentru un trai decent presupune alcătuirea unui set de cheltuieli periodice necesare pentru îndeplinirea unor nevoi de bază pentru o familie cu o structură dată. Pe lângă nevoile imediat necesare supravieţuirii - adăpost, alimentaţie -, coşul minim acoperă o serie de nevoi curente cum ar fi îmbrăcămintea, igiena personală, educaţia, îngrijirea sănătăţii, transportul, comunicaţiile, recreerea, precum şi eventualele cheltuieli neprevăzute”, precizează fundația, potrivit Agerpres.

Dacă valoarea coşului minim pentru o familie de doi adulţi şi doi copii, considerată familie de referință, este de 11.370 de lei pe lună, pentru o familie de doi adulţi şi un copil coșul minim este de 9.343 lei/lună, pentru o familie de doi adulţi fără copii de 7.002 lei/lună, iar pentru un adult singur de 4.322 lei/lună.

Nevoile minime ale unei familii de patru persoane au urcat în 2025 faţă de 2024, de la 10.450 la 11.370 lei/lună. Creşterea are la bază majorarea costurilor în special la alimente (+181 lei), achiziţia unei locuinţe (+171 lei) şi cheltuielile cu locuinţa (+170 lei, cea mai mare creștere +22,6%). Mai exact, cei 11.370 de lei necesari unei familii lunar sunt alocați astfel: 2.391 de lei pentru alimente, 1.080 de lei - îmbrăcăminte și încălțăminte, 3.166 de lei - locuință (chirie sau rată), 289 de lei - dotarea locuinței, 922 de lei - cheltuieli cu locuința (întreținere, utilități, energie, apă, gaz, internet), 361 de lei - produse de uz casnic și igienă personală, 699 de lei - servicii (transport, telefon, internet, reparații etc.), 852 de lei - educație și cultură, 192 de lei - sănătate, 383 de lei - recreere și vacanță, 1.034 de lei - fondul de economii.

Potrivit FES, valoarea coșului minim al unei familii din patru persoane, actualizată anual pe baza datelor din septembrie, a avut un trend ascendent, de la 7.278 de lei (2020), 8.659 de lei (2022), 9.978 de lei (2023), 10.450 de lei (2024) până la 11.370 de lei (2025). (C.Z.)