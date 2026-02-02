La nici cinci luni de la încheierea ediției 2025 a Festivalului Internațional „George Enescu”, au început înscrierile pentru Concursul Internațional „George Enescu”, care va avea loc în 23 august și 19
Dobânzi de până la 7,25% la Fidelis
Ministerul Finanţelor va derula între 6 și 13 februarie o nouă ediţie a programului Fidelis de titluri de stat pentru populaţie. Pentru emisiunile în lei cu scadenţa la 2 ani dobânzile sunt de 6,15% sau 7,15% pentru donatorii de sânge, pentru scadenţa la 4 ani - 6,75%, iar la 6 ani - 7,25%. La euro, dobânzile sunt de 3,60% pentru titlurile cu scadenţa la 3 ani, 4,50% la 5 ani şi 6% la 10 ani. Persoanele fizice interesate pot subscrie la Banca Transilvania, BCR, BRD - Groupe Societe Generale, UniCredit Bank şi TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. (C.Z.)