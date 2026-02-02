Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Dobânzi de până la 7,25% la Fidelis

Dobânzi de până la 7,25% la Fidelis

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 05 Feb 2026

Ministerul Finanţelor va derula între 6 și 13 februarie o nouă ediţie a programului Fidelis de titluri de stat pentru populaţie. Pentru emisiunile în lei cu scadenţa la 2 ani dobânzile sunt de 6,15% sau 7,15% pentru donatorii de sânge, pentru scadenţa la 4 ani - 6,75%, iar la 6 ani - 7,25%. La euro, dobânzile sunt de 3,60% pentru titlurile cu scadenţa la 3 ani, 4,50% la 5 ani şi 6% la 10 ani. Persoanele fizice interesate pot subscrie la Banca Transilvania, BCR, BRD - Groupe Societe Generale, UniCredit Bank şi TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. (C.Z.)

