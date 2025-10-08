Geoparcul Internaţional UNESCO „Ţinutul Buzăului” este prima regiune din România reprezentată pe platforma Google Arts&Culture, iar reprezentanţii geoparcului spun că includerea sa în această platformă
Donare de sânge la Primăria Capitalei
O nouă campanie de donare de sânge va avea loc în 17 octombrie, la Primăria Municipiului Bucureşti, informează autoritatea locală pe pagina sa de Facebook. Donarea, organizată împreună cu Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti, se va desfăşura la sediul din bdul Regina Elisabeta nr. 47, în intervalul orar 8:30-12:30. „Poate dona orice persoană sănătoasă, cu vârsta între 18 şi 65 de ani”, transmite PMB. Înscrierile se fac online iar participarea va fi confirmată telefonic. (C. Z.)