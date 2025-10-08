Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Donare de sânge  la Primăria Capitalei

Data: 08 Octombrie 2025

O nouă campanie de donare de sânge va avea loc în 17 octombrie, la Primăria Municipiului Bucureşti, informează autoritatea locală pe pagina sa de Facebook. Donarea, organizată împreună cu Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti, se va desfăşura la sediul din bdul Regina Elisabeta nr. 47, în intervalul orar 8:30-12:30. „Poate dona orice persoană sănătoasă, cu vârsta între 18 şi 65 de ani”, transmite PMB. Înscrierile se fac online iar participarea va fi confirmată telefonic. (C. Z.)

