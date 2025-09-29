Elevii care petrec mult timp online, expuşi dezechilibrului socio-emoțional

Un sfert dintre elevii de gimnaziu petrec pe internet mai puțin de două ore pe zi, în timp ce 22% petrec online o durată similară cu programul școlar (peste 5 ore zilnic), un timp comparabil cu cel petrecut alături de familie și aproape dublu față de cel petrecut cu prietenii, arată Raportul privind starea de bine şi a sănătăţii elevilor din învăţământul gimnazial, realizată de Ministerul Educației în colaborare cu UNICEF România și Comisia Europeană și publicat luna aceasta.

Conform analizei, 40% dintre copiii care utilizează internetul mai mult de 4 ore pe zi îşi doresc să petreacă și mai mult timp online - pondere de două ori mai mare faţă de cea înregistrată în cazul copiilor care petrec mai puțin de 4 ore online. Raportul arată că intensitatea utilizării Internetului nu se asociază semnificativ statistic cu riscul de tulburări de gestionare a emoțiilor, dar tinde să se coreleze cu riscuri de dezechilibru socio-emoțional: „Cu cât elevii petrec mai mult timp online, cu atât este mai probabil să apară dificultăți legate de echilibrul lor socio-emoțional și de felul în care se simt în relație cu ceilalți”. Potrivit experților citaţi în raport, este îngrijorător modul cum tehnologia înlocuiește „interacțiunile tradiționale și activitățile sănătoase”, asociind fenomenul în special cu lipsa de implicare a părinților.

„Consilierii școlari și experții în sănătate mintală menționează că utilizarea excesivă a tehnologiei este o formă de evadare emoțională și că mulți copii manifestă dezechilibru identitar și social din cauza comparațiilor nesănătoase promovate în mediul online”, subliniază aceeaşi sursă.