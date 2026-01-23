Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Eliminarea plafonării la gaze nu e decisă

Data: 27 Ianuarie 2026

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că în următoarele două săptămâni se va lua o decizie privind plafonarea la gazele naturale care expiră în aprilie, în baza rezultatelor unei analize. „Nu este certă eliminarea plafonării, dar nici nu o putem lungi foarte mult, pentru că avem o procedură de infringement. Noi încălcăm o directivă europeană cu plafonarea şi nu mai avem foarte mult timp, e vorba doar de nivel de luni, în care am mai putea să avem o anumită formulă tranzitorie”, a declarat prim-ministrul, la Radio România Actualităţi. (C.Z.)

