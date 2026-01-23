Reţeaua Băncilor pentru Alimente a reuşit anul trecut să salveze de la risipă şi să redistribuie în total peste 10.800 tone de alimente, oferind sprijin pentru 325.000 de persoane vulnerabile, a anunţat recent
Eliminarea plafonării la gaze nu e decisă
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că în următoarele două săptămâni se va lua o decizie privind plafonarea la gazele naturale care expiră în aprilie, în baza rezultatelor unei analize. „Nu este certă eliminarea plafonării, dar nici nu o putem lungi foarte mult, pentru că avem o procedură de infringement. Noi încălcăm o directivă europeană cu plafonarea şi nu mai avem foarte mult timp, e vorba doar de nivel de luni, în care am mai putea să avem o anumită formulă tranzitorie”, a declarat prim-ministrul, la Radio România Actualităţi. (C.Z.)