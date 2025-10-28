Eurobarometru: Televiziunea, principala sursă de informare

Un sondaj realizat de Eurobarometru, ale cărui rezultate au fost publicate recent, arată că 66% dintre europeni utilizează mass-media tradiţionale pentru a urmări zilnic subiecte de actualitate, în timp ce 59% surse digitale. Un procent de 71% a indicat ca sursă de informare televizorul, în condiţiile în care 42% dintre respondenţi susţin că televiziunea a devenit mai importantă pentru ei în ultimul an, iar pentru 25% platformele sociale. În România, televiziunea este preferată de 72% dintre respondenţi, în special pentru subiecte socio-politice interne, şi de 71% pentru cele legate de politica UE, în timp ce 52% utilizează motoare de căutare pentru informații din țară şi 40% pentru știri din UE. Pe locul trei se află platformele de social media folosite de 48% dintre români pentru știri interne şi de 40% pentru informații din UE. Rezultatele studiului relevă o combinaţie de consum activ şi pasiv de informaţii cu caracter social şi politic pe social media, mulţi utilizatori căutând intenţionat conţinut (66%), în timp ce 76% îl întâlnesc în mod neaşteptat în timpul navigării ocazionale. În ceea ce privește dezinformarea, 66% dintre respondenţi au considerat că au fost expuşi la ştiri false în ultimele şapte zile. Sondajul de opinie a fost realizat în statele UE în iunie 2025 și au fost publicate pe site.

