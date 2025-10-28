O cercetare care analizează cele 41 de municipii reședință de județ pe baza unor indicatori privind calitatea, nivelul de trai, recreerea etc. arată că primele trei cele mai performante orașe sunt Cluj-Napoca,
Eurobarometru: Televiziunea, principala sursă de informare
Un sondaj realizat de Eurobarometru, ale cărui rezultate au fost publicate recent, arată că 66% dintre europeni utilizează mass-media tradiţionale pentru a urmări zilnic subiecte de actualitate, în timp ce 59% surse digitale. Un procent de 71% a indicat ca sursă de informare televizorul, în condiţiile în care 42% dintre respondenţi susţin că televiziunea a devenit mai importantă pentru ei în ultimul an, iar pentru 25% platformele sociale. În România, televiziunea este preferată de 72% dintre respondenţi, în special pentru subiecte socio-politice interne, şi de 71% pentru cele legate de politica UE, în timp ce 52% utilizează motoare de căutare pentru informații din țară şi 40% pentru știri din UE. Pe locul trei se află platformele de social media folosite de 48% dintre români pentru știri interne şi de 40% pentru informații din UE. Rezultatele studiului relevă o combinaţie de consum activ şi pasiv de informaţii cu caracter social şi politic pe social media, mulţi utilizatori căutând intenţionat conţinut (66%), în timp ce 76% îl întâlnesc în mod neaşteptat în timpul navigării ocazionale. În ceea ce privește dezinformarea, 66% dintre respondenţi au considerat că au fost expuşi la ştiri false în ultimele şapte zile. Sondajul de opinie a fost realizat în statele UE în iunie 2025 și au fost publicate pe site.