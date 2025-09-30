Felicitări pentru alegătorii din Republica Moldova

Data: 30 Septembrie 2025

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au transmis mesaje de felicitare alegătorilor moldoveni şi autorităţilor de la Chişinău pentru rezultatele la alegerile de duminică, reiterând că locul Republicii Moldova este „în marea familie europeană”.

Potrivit datelor preliminare, Partidul Acţiune şi Solidaritate - PAS al președintei Maia Sandu a obţinut 50,16% din voturi, Blocul Patriotic condus de Igor Dodon - 24,25%, Blocul Electoral Alternativa al primarului Chişinăului, Ion Ceban - 7,99%, Partidul Nostru al lui Renato Usatîi - 6,22%, iar Partidul Politic Democraţia Acasă - 5,63%. Ceilalţi competitori nu au trecut pragul electoral. (C.Z.)