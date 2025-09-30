Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Felicitări pentru alegătorii din Republica Moldova

Data: 30 Septembrie 2025

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au transmis mesaje de felicitare alegătorilor moldoveni şi autorităţilor de la Chişinău pentru rezultatele la alegerile de duminică, reiterând că locul Republicii Moldova este „în marea familie europeană”.

Potrivit datelor preliminare, Partidul Acţiune şi Solidaritate - PAS al președintei Maia Sandu a obţinut 50,16% din voturi, Blocul Patriotic condus de Igor Dodon - 24,25%, Blocul Electoral Alternativa al primarului Chişinăului, Ion Ceban - 7,99%, Partidul Nostru al lui Renato Usatîi - 6,22%, iar Partidul Politic Democraţia Acasă - 5,63%. Ceilalţi competitori nu au trecut pragul electoral. (C.Z.)

