Escrocheriile de tip „brushing”, prin care un vânzător fals trimite un colet la adresa unei persoane alese la întâmplare dintr-o bază de date obținută ilegal sau la limita legii, cu scopul de a umfla în mod
Focar de pestă porcină în vestul țării
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat la o fermă cu 6.000 de porci din comuna Cermei, jud. Arad, potrivit Agerpres. Centrul Local pentru Combaterea Bolilor Arad a aprobat o zonă de protecţie de 3 km în jurul focarului şi o zonă de supraveghere de 10 km, care include localităţile Cermei, Şomoşcheş, Apateu, Moţiori, Gurba şi Satu Nou. În zona de supraveghere sunt şi câteva ferme mari de porci. (C.Z.)