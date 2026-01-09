Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Focar de pestă porcină  în vestul țării

Data: 16 Ianuarie 2026

Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat la o fermă cu 6.000 de porci din comuna Cermei, jud. Arad, potrivit Agerpres. Centrul Local pentru Combaterea Bolilor Arad a aprobat o zonă de protecţie de 3 km în jurul focarului şi o zonă de supraveghere de 10 km, care include localităţile Cermei, Şomoşcheş, Apateu, Moţiori, Gurba şi Satu Nou. În zona de supraveghere sunt şi câteva ferme mari de porci. (C.Z.)

