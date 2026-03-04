Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Fonduri pentru consolidarea clădirilor

Data: 10 Martie 2026

Ministerul Dezvoltării asigură în to­tal 5,6 miliarde de lei pentru reabi­litarea seismică a clădirilor, iar cererile de finanţare pot fi depuse în regim permanent, a amintit ministrul Cseke Attila, într-un comunicat, în contextul marcării a 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977. „Este responsabilitatea autorităţilor locale să depună documentaţia necesară pentru proiecte care pot fi finanţate, în condiţiile în care fondurile sunt asigurate 100% de la bugetul de stat,” a spus ministrul.

