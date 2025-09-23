Impozitul mediu pe proprietate: 93 de euro anual

Data: 23 Septembrie 2025

România se remarcă în peisajul fiscal european prin taxarea mult mai mică a proprietăţilor decât media UE, conform analizei realizate de o companie de consultanţă imobiliară pe baza datelor Eurostat. Potrivit studiului preluat de Agerpres, impozitele pe case și terenuri au contribuit cu doar 0,5% la PIB-ul României (în 2023), faţă de media UE de 1,9% sau de cea din Franţa (3,7%), liderul european. Totodată, în țara noastră valorile impozabile au fost relativ fixe începând cu 2016 şi nu au ţinut pasul cu scumpirea proprietăţilor, astfel că ponderea în PIB a acestor venituri a scăzut de la 0,9% la 0,5% în ultimii 10 ani.

Veniturile absolute colectate din taxele pe proprietate în România au fost de 1,8 miliarde euro în 2023, mult sub cele înregistrate în Franţa (peste 100 miliarde euro), Germa­nia (40 miliarde), Spania (aproape 38 miliarde), Polonia (10,7 miliarde) sau Italia (45,3 miliarde), arată analiza Cushman & Wakefield Echinox.

Totodată, un român plătește aproximativ 93 euro anual ca impozit pe proprietate, comparativ cu 710 euro/capita media UE şi 1.550 euro în Franţa, 300 euro în Polonia, 760 euro în Italia, 750 euro în Spania sau 163 euro în Ungaria. „Nivelul redus de taxare a proprietăţii din România a reprezentat un avantaj competitiv real, ce a susţinut dezvoltarea pieţei imobiliare şi a facilitat accesul populaţiei la locuinţe. (…) Pe de altă parte, o taxare relaxată se traduce într-o limitare a fondurilor pentru investiţii publice”, a declarat Vlad Săftoiu, reprezentantul companiei care a realizat studiul. Impozitele pe proprietate includ atât taxele anuale pe clădiri şi terenuri, cât și cele ocazionale (taxe de transfer, succesiuni etc.). (C.Z.)