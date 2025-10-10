Platforma publică Ornitodata, baza de date a Societăţii Ornitologice Române (SOR), a contorizat peste două milioane de observaţii, potrivit Agerpres. „Acest reper marchează nu doar o performanţă cantitativă,
Plante medicinale culese de silvicultori
Seceta a afectat calitatea măceşelor, iar anul acesta va fi primul în care silvicultorii nu le mai recoltează sau achiziționează, deoarece nici un potenţial cumpărător nu a oferit preţul minim solicitat, potrivit reprezentantului Direcţiei Silvice Olt, George Vîle, scrie Agerpres. Silvicultorii din Olt au reuşit în schimb să contracteze şi să livreze plante pentru industria alimentară sau farmaceutică. Au fost colectate 1.763 kg de urzici, 3.287 kg de păducel, 2.267 kg de coada-șoricelului, 1.274 kg de sunătoare, 628 kg de flori de soc, 248 kg de flori de salcâm şi 141 kg de flori de tei. (C.Z.)