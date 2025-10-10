Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Plante medicinale culese de silvicultori

Plante medicinale culese de silvicultori

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 10 Octombrie 2025

Seceta a afectat calitatea măceşelor, iar anul acesta va fi primul în care silvicultorii nu le mai recoltează sau achiziționează, deoarece nici un potenţial cumpărător nu a oferit preţul minim solicitat, potrivit reprezentantului Direcţiei Silvice Olt, George Vîle, scrie Agerpres. Silvicultorii din Olt au reuşit în schimb să contracteze şi să livreze plante pentru industria alimentară sau farmaceutică. Au fost colectate 1.763 kg de urzici, 3.287 kg de păducel, 2.267 kg de coada-șoricelului, 1.274 kg de sunătoare, 628 kg de flori de soc, 248 kg de flori de salcâm şi 141 kg de flori de tei. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   seceta  -   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială