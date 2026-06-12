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Început de sezon turistic în Delta Dunării

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Data: 18 Iunie 2026

În ciuda vremii nefavorabile şi a războiului declanşat de Rusia în Ucraina vecină, începerea sezonului turistic în Delta Dunării îi găsește optimiști pe unii proprietari de pensiuni, în special datorită evenimentelor organizate în aer liber.

„Începutul de sezon este promiţător. Avem acelaşi volum de turişti care se concentrează îndeosebi în weekend, dar, odată cu vacanţa copiilor, se va reveni. Rezervările pentru vară sunt la fel ca în anii trecuţi. Vremea nu ne ajută încă, dar suntem optimişti”, a afirmat, pentru Agerpres, Vasilică Bold, proprietarul unei pensiuni din satul Jurilovca, județul Tulcea. El le oferă oaspeţilor atât preparate tradiţionale româneşti, cât şi internaționale şi, alături de alţi operatori din localitate, pledează pentru simplificarea birocraţiei și reforme reale, inclusiv pentru cei care vor să se întoarcă din străinătate. 

Turiștii sunt atrași și de evenimentele din zonă, așa cum a fost festivalul Dichis’n’Blues, organizat la sfârșitul săptămânii trecute în satul Somova, care a avut în program atât concerte la asfinţit, cât şi dezbateri în miezul zilei pe teme legate de actualitate. „Festivalul de aici este inedit. Mereu se organizează evenimente între betoane, între blocuri, dar aici e rustic, e frumos”, a afirmat Adrian Motoc, unul dintre participanţi.

Pentru comunitatea din Somova, cele trei zile de festival au fost binevenite, în ciuda mesajului RO-ALERT privind posibilitatea căderii unor drone primit în timpul acestora. „Toate pensiunile din comună au fost pline, iar evenimentul a promovat de fapt localitatea, ceea ce este extraordinar”, a declarat proprietara unei pensiuni din comună, Sanda Cojocaru. (C.Z.)

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